Wenn die ersten Schneeflocken fallen und die Weihnachtsmärkte ihre Tore öffnen, ertönen überall vertraute Klänge aus den Radios und den Musikboxen. Für viele sind Weihnachtssongs untrennbar mit der Adventszeit verbunden – und für einige wenige Künstlerinnen und Künstler bedeuten sie regelmässig ein üppiges Einkommen. Denn hinter jedem fröhlichen Weihnachtslied steckt ein lukratives Geschäft. Blick hat die sechs erfolgreichsten Weihnachtssongs und die damit verbundenen Einnahmen zusammengestellt.

Auf Platz 6 landet Paul McCartney (82) mit seinem Ohrwurm «Wonderful Christmastime». Der ehemalige Beatle hat den Song 1979 in Eigenregie aufgenommen und kassiert Jahr für Jahr schätzungsweise 320'000 Franken.

Den fünften Platz belegt «Last Christmas» (1984) von Wham!. Die Schwestern von George Michael (1963–2016), dem verstorbenen Sänger von Wham!, besitzen die Rechte an dem Klassiker. Wie viel Geld der Song jährlich in die Familienkasse spült, ist unklar. Je nach Quelle sind es zwischen 368'000 Franken bis acht Millionen im Jahr.

100 Millionen verkaufte Tonträger

Bing Crosbys (1903–1977) «White Christmas» aus dem Jahr 1942 sichert sich Platz 4. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern ist der Song einer der meistverkauften Titel aller Zeiten. Den Erben von Crosby bringt der Klassiker jährlich rund 403'000 Franken ein.

Platz 3 geht an den Irland-Folk-Klassiker «Fairytale of New York» von The Pogues. Der Song mit dem legendären Piano-Intro ist ein fester Bestandteil vieler Weihnachtsfeiern und bringt den Pogues jährlich rund 490’000 Franken ein. Nachdem Sänger Shane MacGowan (1957–2023) im November vergangenen Jahres starb, werden wohl diese Weihnachten viele Fans den Hit auch zu seinem Gedenken abspielen.

Lange war er der unangefochtene Weihnachtskönig: Slade-Sänger und Komponist Noddy Holder (78) mit «Merry Xmas Everybody». Der Hit aus dem Jahr 1973 macht den Musiker und seine Bandkollegen jedes Jahr um rund 1,23 Millionen Franken reicher. «Einen Weihnachtshit zu schreiben, ist wie ein Lottogewinn, der jeden 25. Dezember erneut ausbezahlt wird – für den Rest deines Lebens», scherzte Holder einst. Mit seinem lauten und schrillen Festtagssong gehört er zu den grössten Profiteuren der Weihnachtsmusik-Industrie.

Mariah Carey verdient jährlich rund 3 Millionen

Die unangefochtene «Queen of Christmas» ist Mariah Carey (55) mit «All I Want For Christmas Is You» auf Platz 1. Carey stürmt mit ihrem modernen Weihnachtsklassiker jedes Jahr aufs Neue die Charts – auch in der Schweiz ist er aktuell wieder auf Platz 1. Einem Bericht der «New York Post» zufolge verdient Carey mit «All I Want For Christmas Is You» jedes Jahr rund 3 Millionen Dollar, umgerechnet rund 2,65 Millionen Franken. Schätzungen des «Economist» zufolge nahm sie mit dem Song bis 2021 bereits über 60 Millionen Dollar ein. Unterdessen dürften es weit mehr sein. Dank des Liedes angelt sich Carey auch regelmässig eine Reihe von lukrativen Werbeverträgen.

Warum sind gerade Weihnachtssongs so erfolgreich? Neben eingängigen Melodien und fröhlichen Texten spielen auch die Wiederholungen im Radio, auf Streamingdiensten und in Geschäften eine entscheidende Rolle. Je öfter ein Lied gespielt wird, desto höher fallen die Tantiemen aus. Die Nachfrage nach weihnachtlicher Musik ist dabei ungebrochen und die Vergütungen fliessen Jahr für Jahr. So ist für einige Künstlerinnen und Künstler die Adventszeit nicht nur eine besinnliche, sondern auch eine äusserst lukrative Zeit.