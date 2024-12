Nachdem Mariah Carey händchenhaltend in den Ferien in Aspen geknipst wurde, brodelt die Gerüchteküche: Ist die «Queen of Christmas» verliebt? Das ist der Mann, der sie offenbar zum Strahlen bringt.

1/7 Sie ist die «Queen of Christmas»: Popsängerin Mariah Carey. Foto: WireImage

Auf einen Blick Mariah Carey mit Musiker in Aspen gesichtet

Das ist der Mann, der Hand in Hand mit Carey geknipst wurde

Die «Queen of Christmas» ist seit Ende 2023 single

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Wer an Weihnachten denkt, dem läuft sofort der Ohrwurm «All I Want For Christmas Is You» (1994) von Mariah Carey (55) nach. Im Hit-Song besingt sie ihren grössten Weihnachtswunsch: die grosse Liebe für sich zu gewinnen. Ein Wunsch, der in diesem Jahr vielleicht in Erfüllung geht. Wie US-amerikanischen Medien berichten, wurde Carey über die Festtage strahlend im amerikanischen Luxus-Ski-Ort Aspen gesichtet. Alleine war die «Queen of Christmas» nicht – sondern in Begleitung eines 17 Jahre jüngeren Musikers.

Auf Bildern, die dem US-amerikanischen Nachrichtenportal Page Six vorliegen, sieht Mariah Carey verliebt aus, ist sogar händchenhaltend zu sehen. Doch wer ist der Mann an ihrer Seite? Kein Unbekannter: Es handelt sich um Grammy-Gewinner Anderson Paak (38). Zwischen Paak, mit bürgerlichem Namen Brandon Paak Anderson, und der Pop-Queen schien die Chemie zu stimmen, als sie sich am Wochenende zum Abendessen im Steakhouse Catch Steak trafen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die beiden miteinander geknipst werden. So soll Paak mehrfach mit Carey Konzerthallen verlassen haben. Ausserdem haben die beiden Musiker Halloween miteinander gefeiert, wie ein Instagram-Post des Sängers zeigt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Offiziell sind Mariah Carey und Anderson Paak single. Die Musikerin hat sich nach sieben Jahren Beziehung Ende 2023 vom Tänzer Bryan Tanaka (41) getrennt. Paak reichte nach 13 Jahren Ehe im Januar die Scheidung von seiner Frau Jaylyn Chang ein. Einer Beziehung würde also nichts mehr im Wege stehen. Doch ein Insider gibt ein ernüchterndes Update: Die beiden würden nur an neuer Musik arbeiten, weiter nichts.