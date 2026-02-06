Mariah Carey (56) eröffnete am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand. Die US-Sängerin sang zur Feier des Tages sogar auf Italienisch.

Sie sang nicht nur Hits, sondern auch erstmals auf Italienisch

Carey beeindruckt seit über 30 Jahren mit ihrem fünf Oktaven Stimmumfang

Mariah Carey (56) eröffnete am Abend die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand. Neben Andrea Bocelli (67) und dem italienischen Rapper Ghali (32) war sie mit ihrem Auftritt Teil der Eröffnungszeremonie, eines zweieinhalbstündigen Spektakels.

Carey sang bei der Eröffnungsfeier in Mailand nicht nur ihren neuen Song «Nothing is Impossible», sondern – zur Feier des Tages – auch einen Song auf Italienisch: Engelsgleich sang sie «(Volare) Nel blu, dipinto di blu» von Domenico Modugno (1928-1994), eines der bekanntesten italienischen Lieder überhaupt. In einem weissen Glitzerkleid und einer beeindruckenden Feder-Stola verzauberte Carey die Zuschauer in Mailand und zu Hause am Fernseher. Fans dürften bedauert haben, dass Careys Auftritt nur wenige Minuten lang dauerte.

Es ist bereits die zweite grosse Ehre, die Mariah Carey dieses Jahr zuteilwird: Vergangenen Freitag erhielt die US-Sängerin die Auszeichnung «Person of the Year» von der Stiftung «MusiCares» erhielt. Hinter der Stiftung steckt die National Academy of Recording Arts and Sciences, die auch die Grammy-Awards verleihen. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft ist die Sängerin mit dem einzigartigen Stimmumfang von fünf Oktaven noch immer an der Spitze mit dabei.