So tönt die Pop-Diva auf Italienisch
0:31
Mariah Carey singt «Volare»:So tönt die Pop-Diva auf Italienisch

Sie singt einen italienischen Song
Mariah Carey verzaubert Mailand bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele

Mariah Carey (56) eröffnete am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Mailand. Die US-Sängerin sang zur Feier des Tages sogar auf Italienisch.
Publiziert: vor 34 Minuten
|
Aktualisiert: vor 19 Minuten
Kommentieren
1/5
In einem weissen Glitzerkleid verzauberte Mariah Carey Mailand.
Foto: Screenshot: Eröffnungsfeier Olympische Winterspiele 2026 / SRF Sport

Darum gehts

  • Mariah Carey eröffnete die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand mit Auftritt
  • Sie sang nicht nur Hits, sondern auch erstmals auf Italienisch
  • Carey beeindruckt seit über 30 Jahren mit ihrem fünf Oktaven Stimmumfang
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
Sophie OferRedaktorin People

Mariah Carey (56) eröffnete am Abend die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand. Neben Andrea Bocelli (67) und dem italienischen Rapper Ghali (32) war sie mit ihrem Auftritt Teil der Eröffnungszeremonie, eines zweieinhalbstündigen Spektakels.

Carey sang bei der Eröffnungsfeier in Mailand nicht nur ihren neuen Song «Nothing is Impossible», sondern – zur Feier des Tages – auch einen Song auf Italienisch: Engelsgleich sang sie «(Volare) Nel blu, dipinto di blu» von Domenico Modugno (1928-1994), eines der bekanntesten italienischen Lieder überhaupt. In einem weissen Glitzerkleid und einer beeindruckenden Feder-Stola verzauberte Carey die Zuschauer in Mailand und zu Hause am Fernseher. Fans dürften bedauert haben, dass Careys Auftritt nur wenige Minuten lang dauerte. 

Es ist bereits die zweite grosse Ehre, die Mariah Carey dieses Jahr zuteilwird: Vergangenen Freitag erhielt die US-Sängerin die Auszeichnung «Person of the Year» von der Stiftung «MusiCares» erhielt. Hinter der Stiftung steckt die National Academy of Recording Arts and Sciences, die auch die Grammy-Awards verleihen. Nach mehr als drei Jahrzehnten im Musikgeschäft ist die Sängerin mit dem einzigartigen Stimmumfang von fünf Oktaven noch immer an der Spitze mit dabei. 

