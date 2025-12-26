So viel hat Mariah Carey mit ihrem Weihnachtshit verdient

Mariah Carey verdiente bis Ende 2025 82,5 Millionen Dollar mit «All I Want for Christmas Is You». Seit über 30 Jahren ist der Song ein fester Bestandteil der Feiertage weltweit.

Darum gehts Mariah Careys Song von 1994 gehört zur Weihnachtszeit und ist weltweit beliebt

Bis 2025 hat Carey rund 82,5 Millionen USD nur mit dem Lied verdient

Der Weihnachtsklassiker entstand mit Co-Autor Walter Afanasieff in New York Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Seit seiner Veröffentlichung im Jahr 1994 gehört der Song «All I Want for Christmas Is You» von US-Megastar Mariah Carey (56) untrennbar zur Weihnachtszeit und ist nicht mehr aus den Playlists von Millionen Menschen weltweit wegzudenken. Der Erfolg des Liedes hat sich für die Sängerin auch finanziell enorm ausgezahlt. Laut einer Untersuchung des britischen Magazins «The Economist» hat Carey bis Ende 2016 rund 60 Millionen US-Dollar an Tantiemen für den Song erhalten. Seitdem kommen jedes Jahr weitere 2,5 Millionen Dollar hinzu. Bis zur Weihnachtssaison 2025 summiert sich das auf beeindruckende 82,5 Millionen Dollar, was etwa 70 Millionen Euro entspricht – oder rund 65, 1 Millionen Franken.

Der Song «All I Want for Christmas Is You» wurde am 28. Oktober 1994 im Rahmen des Albums «Merry Christmas» veröffentlicht und am 1. November desselben Jahres als Single ausgekoppelt. Damals war Mariah Carey gerade einmal 25 Jahre alt. Neben den Einnahmen aus dem Song selbst hat Carey ihren Status als «Queen of Christmas» genutzt, um lukrative Werbe- und TV-Verträge abzuschliessen. Ihre jährliche Weihnachts-Show sorgt zusätzlich für prall gefüllte Kassen.

Alles begann in einem kleinen Zimmer

Wie Carey 2021 in der «Bobby Bones Show» erzählte, hatte sie ursprünglich gezögert, einen Weihnachtssong zu veröffentlichen. Zum Zeitpunkt der Produktion hatte sie erst zwei Alben herausgebracht und fühlte, dass es zu früh sei, sich der Weihnachtsmusik zu widmen. Doch ihre grosse Liebe zum Fest überzeugte sie letztlich.

«Ich fing an, auf einem kleinen DX7- oder Casio-Keyboard zu schreiben, das in einem kleinen Zimmer in dem Haus stand, in dem ich damals [...] im Norden des Staates New York lebte», erinnerte sie sich später im Gespräch mit dem «Parade»-Magazin. Beim Schreiben des Textes liess sie sich von Dingen inspirieren, die sie an Weihnachten erinnerten und die sie mit anderen teilen wollte. Gemeinsam mit ihrem Co-Autor Walter Afanasieff (67) entstand so ein Weihnachtsklassiker.

Careys Kindheit war jedoch nicht von festlicher Harmonie geprägt. Sie sprach in Interviews mehrmals offen darüber, dass ihre Eltern sich früh scheiden liessen und ihre Mutter finanziell knapp war. Schöne Weihnachten habe es damals kaum gegeben. Als Erwachsene habe sie sich jedoch vorgenommen, jedes Jahr das perfekte Weihnachtsfest für sich und ihre Kinder zu schaffen.



