Mariah Carey verkauft ihr 1200-Quadratmeter-Penthouse in New York für 27 Millionen US-Dollar. Die Sängerin hat laut «New York Times» finanzielle Probleme und Schulden in Millionenhöhe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mariah Carey verkauft ihr 1200-m²-Penthouse in New York für 21,3 Mio. Franken

Berichte über Careys finanzielle Schwierigkeiten, Schulden von 18,6 Mio. US-Dollar

Penthouse umfasst drei Etagen, Carey zahlte in den 1990er-Jahren rund 9 Mio. US-Dollar War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Wer wie Popdiva Mariah Carey (57) leben will, bekommt nun die Chance dazu: Die Sängerin verkauft ihr 1200-Quadratmeter-Penthouse in New York City (USA) – und zwar für sage und schreibe 27 Millionen US-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 21,3 Millionen Schweizer Franken.

Dass Carey diese «einmalige Gelegenheit im Herzen Tribecas», wie es laut Immobilienanzeige heisst, verkaufen will, soll jedoch einen eher unschönen Grund haben: Die «New York Times» berichtet von finanziellen Schwierigkeiten.

Carey gibt Penthouse nach 30 Jahren auf

Das gigantische Penthouse der Sängerin befindet sich auf den oberen drei Etagen eines Wolkenkratzers im New Yorker Stadtteil Tribeca. Von der geräumigen Dachterrasse aus hat man einen Rundumblick auf die legendäre Skyline von New York. Mariah Carey selbst habe Ende der 90er-Jahre, als sie die Wohnung kaufte, rund 9 Millionen US-Dollar gezahlt, berichtet die «New York Times».

Zu den Gründen für den Verkauf der Wohnung hat sich Carey nicht öffentlich geäussert. Öffentlich zugängliche Aufzeichnungen sollen laut der «New York Times» aber zeigen, dass Carey Schulden in Höhe von rund 18,6 Millionen US-Dollar angehäuft habe. Dies liege darin begründet, dass sie wiederholt Kredite für das Tribeca-Domizil aufnehmen musste.

Der Welt gewährte Carey 2002 einen Einblick in ihr Penthouse, schon bald nach dessen Fertigstellung. Im bekannten MTV-Format «Cribs» führt sie durch die luxuriöse Wohnung und zeigt die fulminante Aussicht.