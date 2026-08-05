Simone Thomalla spricht so offen wie selten über ihre neue Beziehung, verlorenes Vertrauen und die Erkenntnisse, die sie aus ihrer Zeit als Single mitgenommen hat.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Simone Thomalla spricht offen über Beziehung mit René Marchand seit 2025

Schätzt seine Unterstützung, handwerkliches Talent und Ruhe in der Partnerschaft

Beendete 2024 Beziehung mit Betrüger, fand später innere Stärke und Glück

Simone Thomalla (61) spricht ungewöhnlich offen über den Mann an ihrer Seite. Die deutsche Schauspielerin hatte ihre Beziehung mit dem Berliner Bauunternehmer René Marchand im Februar 2025 öffentlich gemacht, viele Details sind darüber aber nicht bekannt.

«René gibt mir unglaublich viel Halt. Er ist der Mensch, bei dem ich loslassen kann», schwärmt die Mutter von Sophia Thomalla (36) jetzt im Interview mit «Bunte». Ihr Fazit nach eineinhalb Jahren Beziehung: «Der Beste kommt zum Schluss.»

«Liebe muss gar kein Feuerwerk sein»

Dass ihr Nähe in einer Beziehung wichtig ist, macht Thomalla im weiteren Gespräch ebenfalls deutlich. «Auch eine starke Frau möchte sich manchmal einfach anlehnen dürfen. Das macht sie nicht schwächer, sondern menschlich», betont sie.

An Marchand schätzt sie vor allem, «dass ich bei ihm einfach ich sein kann». Daneben nennt sie noch eine Eigenschaft, die sie bis heute beeindruckt: «Ich finde es ziemlich attraktiv, dass er einen Werkzeugkoffer besitzt und tatsächlich alles reparieren kann. Das kenne ich so nicht.»

Für ihren Beruf muss sich Simone Thomalla regelmässig wochenlang an fremden Orten aufhalten. Umso wichtiger sei es für sie, zu Hause jemanden an ihrer Seite zu haben, «der einem Ruhe gibt, statt noch mehr Unruhe», sagt die 61-Jährige weiter. Ihr Fazit fällt entsprechend schlicht aus: «Liebe muss gar kein Feuerwerk sein. Manchmal ist sie einfach dieses schöne Gefühl, angekommen zu sein.»

Lehren aus einer schweren Zeit

Dass Thomalla heute so über ihre Beziehung spricht, hat auch mit den Erfahrungen vergangener Jahre zu tun. Im Dezember 2024 beendete sie nach wenigen Monaten die Beziehung zu einem Mann, der Berichten zufolge zahlreichen Frauen Geld abgenommen haben soll. Kurz darauf nahm sich der Mann das Leben. «Mit vielem hatte ich gerechnet, aber damit nicht. Das hat mich tief getroffen», erinnert sich die Schauspielerin.

Irgendwann habe sie akzeptieren müssen, dass es seine Entscheidung gewesen sei und nicht ihre Verantwortung. «Man kann einen Menschen begleiten, man kann ihn lieben, man kann ihm helfen wollen. Aber man kann sein Leben nicht für ihn leben.»

«Bin der Regisseur meines Lebens»

Aus der Zeit danach hat Thomalla eine wichtige Erkenntnis mitgenommen: «Ich habe gelernt, dass grosse Stille etwas Wunderschönes sein kann. Allein zu sein, ist nicht schlimm. Lieber allein als gemeinsam einsam. Man muss sich mit sich selbst wohlfühlen.»

Glücklich zu sein, sei für sie heute zu einem grossen Teil eine Entscheidung. «Ich bin doch der Regisseur meines Lebens. Leider musste ich ein bisschen älter werden, um das wirklich zu verinnerlichen.» Über ihre früheren Partner fällt in dem Interview kein böses Wort. «Ich gehöre nicht zu den Frauen, die ihre Vergangenheit vergiften», stellt sie klar.

Andre Vetters (66) habe ihr «die wunderbarste Tochter der Welt» geschenkt, mit Sven Martinek (61) verbinde sie bis heute eine enge Freundschaft, und mit Rudi Assauer (74) habe sie eine «wilde, grossartige Zeit» gehabt. Auf die dreizehn Jahre mit Silvio Heinevetter (41) blickt sie ebenfalls versöhnlich zurück, auch wenn sie als Frau mit dem deutlich jüngeren Mann einiges einstecken musste.