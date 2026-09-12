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«Du hast dein Versprechen gehalten»
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Tom beschenkt seinen Stiefsohn:«Du hast dein Versprechen gehalten»

«Darauf hast du so lange gewartet»
Tom Kaulitz schenkt Heidi Klums Sohn einen Ferrari zum Geburtstag

Tom Kaulitz hat Wettschulden gutzumachen. Endlich kann er ein sieben Jahre altes Versprechen einlösen: Zum 21. Geburtstag schenkt er Stiefsohn Henry Samuel einen Ferrari.
Publiziert: vor 59 Minuten
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Tom Kaulitz macht seinem Stiefsohn ein Riesengeschenk.
Foto: imago/Spöttel Picture

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Tom Kaulitz schenkt Stiefsohn Henry Samuel einen Ferrari F430 zum 21. Geburtstag
  • Ferrari wegen verlorener «Mario Kart»-Wette vor sieben Jahren versprochen
  • Kauf des Autos kostete 152'000 Dollar auf einer Autoshow in Arizona
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Sophie OferRedaktorin People

Vor Jahren verlor er eine Wette gegen Heidi Klums Sohn. Und Wettschulden sind Ehrenschulden. Und so schenkt Tom Kaulitz (37), wie es sich für einen Rockstar wohl gehört, seinem Stiefsohn Henry Samuel einen Ferrari zum 21. Geburtstag. Keine grosse Sache. 

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Für Henry Samuel ist es allerdings eine grosse Sache. «Holy shit!», ruft er immer wieder, als er den roten Luxuswagen in der Einfahrt sieht. Mit einer fast dezent wirkenden goldenen Schleife versehen, steht er da: der rote Ferrari F430. 

«Hast dein Versprechen gehalten»

Alles geht auf einen Moment vor rund sieben Jahren zurück. Damals verlor Tom Kaulitz gegen Henry Samuel beim «Mario Kart»-Spielen. Er hatte gegen ihn gewettet – und schuldete ihm dann was. Ob es nicht auch etwas Kleineres getan hätte, ist unklar, aber jedenfalls versprach Kaulitz ihm einen Ferrari zum 21. Geburtstag.

«Und du hast dein Versprechen gehalten!», ruft Heidi Klum (53) in dem Instagram-Video, das den Moment einfängt, in dem Kaulitz sein Versprechen endlich einlösen kann. 

Kostspielige Wette

Samuel kann kaum fassen, was da vor ihm steht. «Das Teil ist verrückt!», ruft er überglücklich. Kaulitz erklärt ihm die Besonderheiten des Wagens. «Er ist ziemlich tiefgelegt, also du musst gut aufpassen», mahnt er. Samuel versichert ihm, ganz vorsichtig zu sein. Für das Mega-Geschenk gibt es eine dicke Umarmung für Stiefpapi Tom.

Warum sich Tom Kaulitz auf eine so kostspielige Wette einliess, erklärt er in der fünften Folge der Netflix-Reality-Doku «Kaulitz & Kaulitz»: «Ich wollte der coole Stiefpapa sein, der auch ein bisschen was mit an den Tisch bringt.» In der Show ist zu sehen, wie Tom Kaulitz und sein Zwillingsbruder Bill den Wagen organisieren. Dafür fuhren sie zu einer Autoshow in den US-Bundesstaat Arizona. Dort konnten sie das Gefährt für 152'000 Dollar ersteigern. Der Kauf erfolgte etwa ein Jahr vor Samuels Geburtstag, der Wagen stand also noch eine Weile in Kaulitz' Garage.

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