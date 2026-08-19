Ende Oktober startet die «Arena Tour» von Tokio Hotel. Auf diese bereitet sich Bill Kaulitz mit einer speziellen Kur vor – und die hat es ganz schön in sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Kaulitz (36) macht eine zehntägige Detoxkur für die «Arena Tour»

Er verzichtet auf Alkohol, Kaffee, Zucker und Handy und spricht kaum

Nach fünf Tagen: Er wolle als «neuer Mensch» zurückkehren und «heule jeden Tag»

Saskia Schär Redaktorin People

Bill Kaulitz (36) befindet sich derzeit in einem sogenannten «Medical Health Spa Retreat», einer Art medizinischer Kur, um sich und seinen Körper für die anstehende «Arena Tour» – die ihn im November auch nach Zürich bringt – fit zu machen. In der Einrichtung, die er aus Angst vor unvorteilhaften Paparazzi-Fotos geheim hält, macht ihm besonders das wenige Essen zu schaffen, wie er seinem Bruder Tom im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» verrät.

Während der eine Zwilling in Kur hungert, geniesst der andere seine Ferien mit Gattin Heidi Klum (53) in der Karibik, wo «saufi, saufi, geiles Essen» täglich auf dem Programm steht. Zu hören, wie Tom Kaulitz von feinem Essen und Trinken schwärmt, findet Bruder Bill daher beinahe etwas «unverschämt», schliesslich habe er «seit so langer Zeit nichts Leckeres mehr im Mund gehabt». «Ich hoffe, du hattest so einiges schon länger nicht mehr im Mund, das wird dir ja ganz guttun», entgegnet Tom Kaulitz frech.

«Ja, das meine ich ja», antwortet Bill und erklärt, dass sich sein Detox auch auf Sex beziehe. Auch schweige er die meiste Zeit, da er niemanden zum Sprechen habe. «Dann keinen Kaffee, keinen Alkohol, keine Zigarette, keinen Zucker, das heisst, ich mach ja wirklich einen Detox von allen Sachen auf einmal.» Auch auf sein Handy und Social Media verzichtet er grossteils, liest dafür aber zur grossen Verwunderung seines Bruders ein Buch: «Upper Cut» von Carrie White. Eine Biografie «von einer Lebemaus aus Hollywood».

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«Ich heule jeden Tag»

In seiner zehntägigen Detoxkur möchte Bill Kaulitz das Maximum herausholen, unterzieht sich allen möglichen Untersuchungen und Behandlungen, spricht gar von einem Laser, mithilfe dessen er sein Bauchfett schneller verlieren soll. Auch bei einer Osteopathin ist er gewesen, was alles andere als angenehm war. «Die hat mir wirklich in den Bauch gegriffen, als ob die meine Organe rausreisst. [...] Ich bin fast gestorben auf meiner Liege», so Bills Fazit.

Eine erste unerwartete Reaktion auf seinen ganzen Verzicht zeigt sich bei ihm bereits nach fünf Tagen: «Ich heule jeden Tag», und das, obwohl es «gar keinen Grund zum Heulen» gebe. Aus dem Nichts «schiessen mir die Tränen raus». Gemäss einer Freundin von ihm sei dies jedoch völlig normal bei einem Detox. «Du löst ganz viele Blockaden und so aufgestaute Emotionen, und du bist so ganz klar, du hast kein Koffein drin, kein Nikotin drin, keinen Alkohol, nichts, keinen Zucker», so Bill Kaulitz.

Er werde sich in den verbleibenden Tagen seines Retreats noch ausheulen, zu sich finden und dann als «ganz neuer Mensch» – «entschlackt und abgespeckt» – zurückkommen. Einziges Problem: «Ich muss gucken, ob ich noch in meine ganzen Kostüme passe.»

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