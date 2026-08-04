Bill Kaulitz entspannt auf längster Segelyacht der Welt

Tom Kaulitz macht mit Heidi Klum Ferien auf Saint-Barth, während Bruder Bill mit seiner Mutter die ultraluxuriöse OE Corinthian erkundet. Die achttägige Reise von Rom nach Valletta kostet mindestens 40'250 Franken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bill Kaulitz (36) geniesst mit Mutter Luxus-Kreuzfahrt auf der OE Corinthian

Yacht bietet 110 Passagieren in 54 Suiten exklusiven Komfort und Luxus

Reise von Rom nach Valletta kostet ab 43'200 Euro pro Suite

Saskia Schär Redaktorin People

Die Kaulitz-Brüder gönnen sich eine kleine Auszeit und machen dafür auch Pause bei ihrem Podcast «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood». Während Tom (36) mit Ehefrau Heidi (53) und einigen ihrer Kinder die karibische Sonne auf Saint-Barth aufsaugt, begibt sich Bill (36) mit seiner Mama Simone Charlotte auf eine Mittelmeer-Kreuzfahrt der Ultraluxusklasse.

Wie Instagram-Stories des Tokio-Hotel-Sängers zeigen, ist er mit seiner Mama an Bord der Orient Express Corinthian. Mit seinen 220 Metern handelt es sich bei dem Schiff um die längenmässig grösste Segelyacht der Welt. Die drei Masten sind dabei fast 100 Meter hoch und sowohl kipp-, als auch drehbar. Pro Mast gibt es zwei Segel, deren Gesamtfläche sich auf 4500 Quadratmeter beläuft, was unter Vollmast bei idealen Bedingungen eine Geschwindigkeit von bis zu 17 Knoten erlauben soll. Das entspricht 31,5 Kilometer pro Stunde und ist für ein Schiff dieser Grösse und dieses Gewichts erstaunlich schnell. Zusätzlich zu den Segeln verfügt die Yacht auch über einen Hilfsantrieb, der mit LNG – einem Flüssiggas – betrieben wird.

Die OE Corinthian beherbergt nicht nur acht Bars und fünf Restaurants, sondern auch ein Spa- und Fitnesscenter, einen Coiffeur- und Schönheitssalon, ein Kino, zwei Pools, eine Bibliothek und ein Theater. Trotz der Grösse des Schiffes finden lediglich 110 Passagiere in 54 Suiten Platz – alles, um den Gästen ein besonders exklusives Ambiente zu bieten. Zum Vergleich: Auf dem 223 Meter langen Kreuzfahrtschiff «Seven Seas Explorer» werden 750 Passagiere auf zehn Passagierdecks untergebracht.

Luxus hat seinen Preis

Die kleinste Suite auf der OE Corinthian kommt mit einer Wohnfläche von rund 45 Quadratmetern daher. Wer es grosszügiger mag, kann sich in der Agatha Christie Penthouse Suite einrichten, die nicht nur zwei Schlafzimmer, einen eigenen Jacuzzi und ein Privat-Gym hat, sondern auch eine Wohnfläche von 225 Quadratmetern. Weitere 180 Quadratmeter bietet die eigene Terrasse.

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Für welche der Suiten sich der Tokio-Hotel-Star entschieden hat, ist nicht bekannt. Dafür kann anhand seiner geposteten Fotos gesagt werden, dass er sich mit seiner Mama eine Portion Pasta im Bord-Restaurant L'Ecrin gegönnt hat. Das verrät nicht nur das goldene Bild an der Wand, sondern auch der grün-golden gemusterte Teppich. Einen Tag später gönnte er sich zudem Austern und Kaviar in der Seafood-Bar.

Die Exklusivität, die auf der OE Corinthian zu finden ist, hat ihren Preis: Die achttägige Reise von Rom nach Valletta, mit Zwischenstopps unter anderem in Neapel, Capri und Amalfi, auf der sich Bill Kaulitz mit seiner Mama befindet, beginnt ab 43'200 Euro pro Suite, all inclusive. Umgerechnet entspricht das etwa 40'250 Franken. Eine kürzere Route im Süden Frankreichs, die drei Nächte umfasst, ist ab 18'600 Euro pro Suite verfügbar.

https://www.youtube.com/shorts/4ytxfsCwvhE

Die Marke Orient-Express wird weiterentwickelt

Die OE Corinthian, die erst diesen April getauft wurde, geht auf ein gemeinsames Projekt der französischen Hotelgruppe Accor und dem Luxuskonzern LVMH zurück. Gemeinsam wollen sie den Luxus, die Eleganz und den Mythos des legendären Orient-Express ins 21. Jahrhundert übertragen und die Marke Orient-Express weiterentwickeln. Dies zum einen mit der OE Corinthian, deren Inneneinrichtung vom legendären Orient-Express und dessen goldener Ära des Luxusreisens inspiriert ist, zum anderen durch die Wiederbelebung von 17 historischen Orient-Express-Wagen, die ab 2027 wieder auf Europas Schienen unterwegs sein sollen. Mittlerweile sind auch die ersten Orient-Express-Hotels in Rom und Venedig eröffnet worden.



