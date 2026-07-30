Darum gehts
- Heidi Klum (53) geniesst Bootsausflug auf Saint Barth im goldenen Bikini
- Model posiert mit Hund Fritz, Tochter Leni ebenfalls auf der Insel
- Klum kaufte Haus auf Saint Barth, Kinder und Ehemann teils vor Ort
Während uns hierzulande die Hitze quält, gönnt sich Heidi Klum (53) bei einem entspannten Bootstag etwas Abkühlung. Bilder von ihrem Ausflug, auf dem sie von Hündchen Fritz begleitet wird, postet sie auf Instagram. Darin posiert das Model in einem goldenen Pailletten-Bikini auf dem kleinen Boot und hält ihre Kamera dabei gleich mehrfach auf ihr funkelndes Oberteil.
In einem anderen Post bewirbt sie einen weiteren Bikini, rückt dabei allerdings das Unterteil in den Fokus. Die üblichen «Ist das wirklich nötig»-Kommentare lassen sich zwar unter beiden Posts finden, doch Klum erhält auch viel Zuspruch. So meint eine: «Ich liebe es! Wir könnten uns alle ein Stück von Heidis ‹Ich lebe mein Leben nach meinem Gusto›-Kuchen abschneiden. Die Welt wäre entspannter, glaubt mir.»
Wie die Mama
Bei Klums Bootsausflug ist offenbar auch Tochter Leni (22) dabei. In ihrer Instagram-Story postet sie ein gemeinsames Foto mit ihrem Freund Aris Rachevsky, das sie entspannt auf dem Wasser zeigt. Dabei schmiegt sich das Model an ihren Freund und schaut cool in die Kamera. Gemeinsame Fotos mit Mama Heidi gibt es allerdings nicht.
Zudem postet Leni eine Story, in der sie eine hübsche kleine Einkaufsstrasse filmt. Diese befindet sich im Städtchen Gustavia in Saint Barth – und somit genau auf jener Karibikinsel, auf der sich Heidi Klum kürzlich ein Haus gekauft hat. Das verriet sie bei der Digitalmesse OMR im vergangenen Mai.
Wo ist Tom Kaulitz?
Wie ein zwei Tage altes Foto zeigt, befinden sich auch Klums weitere Kinder Lou (16) und Henry (20) auf der Insel. Gemeinsam mit Freunden gönnten sie sich ein Abendessen im italienischen Restaurant L'Isola auf Saint Barth. Ob Sohn Johan (19) und Gatte Tom (36) mittlerweile nachgereist sind, ist nicht bekannt. Zeit dürfte Tom Kaulitz jedoch haben, da er und Bruder Bill im gemeinsamen Podcast «Kaulitz Hills» am Mittwoch angekündigt hatten, sich eine zweiwöchige Pause zu gönnen und ihr Format erst Mitte August wieder aufzunehmen.