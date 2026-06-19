Er singt über Drogen und er konsumiert sie auch. Seine Kinder sollen ihn aber nicht dabei sehen. Capital Bra verrät, wie er den Konsum vor ihnen verheimlicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Capital Bra (31) spricht offen über Drogenprobleme und Familienleben.

Er nimmt Drogen, hält dies vor seinen fünf Kindern jedoch geheim.

Capital Bra ist seit zwölf Jahren verheiratet und hat fünf Kinder.

Sophie Ofer Redaktorin People

Dass Drogen in seinem Leben eine Rolle spielen, ist kein Geheimnis. In seinen Songs geht es bei Rapper Capital Bra (31) immer wieder um Drogenkonsum, Geld und Frauen. Doch seit zwölf Jahren ist Capital Bra, der bürgerlich Vladislav Balovatsky heisst, verheiratet, hat mittlerweile fünf Kinder, denen er ein liebevoller Vater sein will. Wie passt das zusammen?

Vor rund zwei Monaten sorgte Capital Bra mit einem Livestream für Aufregung. Darin filmte er sich selbst auf dem Weg ins Spital, weinend, zitternd, völlig neben sich. Seine Fans befürchteten eine Drogenüberdosis, was Capital Bra jedoch später dementierte. Der fünffache Vater weiss, dass Drogen für ihn ein Problem sind – und dass er die Verantwortung für seine Kinder trägt. Im Interview mit «Bild» sagt er: «Ich bin ein guter Vater und ein schlechter. Manchmal nehme ich Drogen, aber dann gehe ich nicht nach Hause. Ich kann meine Kinder so nicht sehen und gehe erst einmal ins Hotel, um herunterzukommen.»

Sein Drogenproblem verheimliche er also vor seinen Kindern, sie sollen ihn so nicht zu Gesicht bekommen. Erst wenn er sich abgeduscht hat und neue Kleidung trägt, könne er wieder nach Hause gehen. «Meine Kinder werden mich nie zu Hause sehen, wenn ich Drogen genommen habe.»

«Ich bin kein Ehrenmann»

Seine Frau Charlyn muss mit dem Drogenproblem ihres Mannes umgehen: «Ich versuche, ihn davon loszubekommen, dass es gar nicht erst passiert», erklärt sie «Bild». «Ich weiss mittlerweile, wie ich in so einer Situation reagieren muss. Ich versuche, ihn zu beruhigen und herunterzuholen.» Charlyn kennt ihren Mann gut. Die beiden lernten sich schon als Teenager kennen, sie war 13 und er 15. Wenige Jahre später hatten sie bereits ihren ersten gemeinsamen Sohn.

Dass er dann irgendwann so erfolgreich wurde, sei eine Belastung für die Beziehung gewesen, berichtet Charlyn. Capital Bra gesteht: «Ich bin kein Ehrenmann. Stell dir vor, du bist auf einmal Capital, alle wollen was von dir und du wirst schwach. Ich habe zum Beispiel mal eine Show in Bayern gespielt und plötzlich kamen Victoria's-Secret-Models in meinen Backstagebereich.» Er habe seine Frau später betrogen. «Ich bin meiner Frau fremdgegangen und das tut mir sehr leid und meine Frau hat mir das verziehen.» Seine Frau liebe er über alles, «egal, was passiert. Ich werde bis an mein Lebensende mit ihr bleiben.»



