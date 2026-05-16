In Bushidos Gesicht befindet sich etwas, das dort nicht sein soll. Glücklicherweise handelt es sich dabei um nichts bösartiges, dennoch steht ein operativer Eingriff an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bushido (47) lässt Tumor operativ entfernen, da er entarten könnte

Familie Ferchichi zieht ins Münchner 19-Zimmer-Anwesen mit acht Kindern

Kein weiterer Nachwuchs: Kinderplanung laut Podcast endgültig abgeschlossen

Saskia Schär Redaktorin People

Rapper Bushido (47) muss sich einer Operation unterziehen. Wegen eines Geschwulsts an seiner linken Kopfseite hat er sich für ein MRT in die Röhre gelegt. Dabei kam heraus, dass es sich beim «Knubbel» um gutartiges Gewebe handelt, so seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) auf Instagram. Dennoch müsse der Tumor entfernt werden, «da er entarten kann». Die Chance dafür sei «zwar eine geringe Prozentzahl, aber ich finde, alles, was nicht hingehört im Körper, muss raus».

Der Eingriff ist daher bereits geplant. Während Anna-Maria Ferchichi die Situation gewohnt offen mit ihren Followern teilt, kommentiert Anis Ferchichi – wie Bushido mit bürgerlichem Namen heisst – die Nachricht lediglich mit einem knappen «Jap» und konzentriert sich weiter auf den Umbau seines künftigen Büros in der Münchner Villa der Familie.

Kinderplanung ist abgeschlossen

Nach ihrer Rückkehr aus Dubai zu Beginn des Jahres hat sich die Grossfamilie im Münchner Edelvorort Grünwald niedergelassen und sich dort ein 19-Zimmer-Anwesen gekauft. Viel Platz, der bei acht Kindern allerdings auch geschätzt wird.

In den vergangenen Monaten hatten die Ferchichis über weiteren Nachwuchs via Leihmutterschaft nachgedacht und bereits entsprechende Schritte eingeleitet. Doch zu weiteren Ferchichi-Kindern wird es nicht mehr kommen, wie die beiden diese Woche in ihrem Podcast «Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – Der Bushido Podcast» verraten haben. Obwohl «alles ready» gewesen wäre, habe es sich schlussendlich einfach nicht mehr richtig angefühlt, «ich habe immer mehr gezweifelt», so Anna-Maria Ferchichi. Ihrem Mann ging es ähnlich, nebst Zweifeln bekam er auch «kalte Füsse».

Somit bleibt es bei acht Kindern, davon sieben gemeinsame. Anna-Maria Ferchichis ältester Sohn Montry ist bereits 23 Jahre alt. Ob er schon bald für den nächsten Kindersegen im Hause sorgt?