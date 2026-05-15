Mit sieben Kindern im Haus ist es für Bushido und Anna-Maria Ferchichi schwierig, intime Zweisamkeit zu geniessen. Die beiden verraten, wo sie stattdessen Liebe machen. Auch andere Stars sprachen bereits über ihre kuriosesten Sex-Orte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bushido (47) und Anna-Maria (44) berichten offen über ihr Sexleben

Das Paar bevorzugt spontane Abenteuer, oft im Auto oder ausserhalb des Hauses

Neue Villa in Grünwald: 19 Zimmer, 849 Quadratmeter, Wert 33 Millionen Franken

Fynn Müller People-Redaktor

Intimes Geständnis der Ferchichis. Bushido (47) und Anna-Maria (44) plaudern im Interview mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (62) unverblümt über ihr Sexleben.

Auf die Frage, ob sie sich schon einmal im Pool vergnügt hätten, antwortet der Rapper ganz offen: «Das ist ja noch das Langweiligste gewesen, was wir machen.»

Wie kreativ das Paar tatsächlich ist, erklärt seine Ehefrau. «Wir haben jetzt kein Kindermädchen mehr. Das ganze Haus ist voller Kinder. Also müssen wir es ja teilweise ein bisschen auslagern», sagt die Mutter von acht Kindern. Ihr ältester Sohn Montry (23) aus einer früheren Beziehung wohnt nicht mehr zu Hause.

Bushido hat viele Ideen

Am liebsten würden Anis und Anna-Maria Ferchichi ihre Zweisamkeit nun im Auto ausleben. Diese Abenteuer seien oft «spontan» und «nicht planbar». Dank der vielen Kinder fahren die Ferchichis «gerade eine V-Klasse». Dank des Mercedes-Kleinbusses dürfte es somit beim Liebesspiel nicht allzu beengt zu- und hergehen. Anna-Maria Ferchichi beschreibt ihren Mann als «sehr einfallsreich», wenn es um neue kreative Sex-Orte geht.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Ferchichis empfingen Frauke Ludowig in ihrer neuen Villa in Grünwald bei München (D). Das Anwesen umfasst stolze 19 Zimmer, verteilt auf 849 Quadratmeter. Sein Wert wird auf rund 33 Millionen Franken geschätzt. Die Familie zog erst vor wenigen Monaten aus Dubai zurück nach Deutschland, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen.

Die verrücktesten Sex-Orte der Stars

Die Ferchichis sind mit ihren Offenbarungen nicht allein. Immer wieder sprechen Stars über ihre kuriosen Sex-Orte.

Sänger Wincent Weiss (33) verriet einst, dass ein nächtliches Treppenhaus zu seinen verrücktesten Schauplätzen gehörte. Schauspieler Gerard Butler hatte ein intimes Abenteuer neben einem Vulkan. Heidi Klum (52) schwärmte vom Sex im Wandschrank und auf dem Dachboden.

Besonders extravagant: Charlie Sheen (60) soll Sex im Lift des Eiffelturms gehabt haben. Kim Kardashian (45) mag es, Sex über den Wolken zu haben.