Von Kleinigkeiten scheint er nicht viel zu halten: Zum Hochzeitstag schenkt Bushido seiner Frau statt Pralinen gleich einen Luxuswagen. Das Riesengeschenk soll gerade nach den Ehe-Turbulenzen des letzten Jahres ein besonderes Zeichen setzen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bushido schenkt Frau Anna-Maria zum 14. Hochzeitstag einen Porsche 911 Turbo S

Der schwarze Luxussportwagen kostet rund 272'280 Franken

Paar überwältigt nach Beziehungskrise: «Du bist die Liebe meines Lebens»

Sophie Ofer Redaktorin People

Im letzten Jahr ging es bei den Ferchichis immer wieder auf und ab – sogar von Trennung war die Rede. Trotzdem scheint das Paar zum 14. Hochzeitstag wieder wie ein Herz und eine Seele zu sein. Nicht ganz unschuldig daran dürfte Bushidos (47) mehr als grosszügiges Hochzeitsgeschenk für seine Frau Anna-Maria Ferchichi (44) sein.

Den klassischen Blumenstrauss gab es für sie zwar auch, doch das imposante Bouquet wirkt geradezu mickrig neben dem eigentlichen Geschenk, das auf vier Rädern daherkam, wie auf Instagram zu sehen ist.

«Anis ist verrückt»

Für seine Ehefrau griff der Rapper tief ins Portemonnaie und überraschte sie mit nichts Geringerem als einem Porsche. «Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte», sagt Anna-Maria Ferchichi noch nichts ahnend in ihrer Instagram-Story, als Bushido sie im Auto mitnimmt.

«Wir fahren jetzt gleich zu deiner Überraschung», kündigt Bushido an, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heisst. Er lässt sich dabei aber nicht anmerken, worum es sich handeln könnte. «Vierzehn Jahre verheiratet: Das hätte doch keiner gedacht», sagt Anna-Maria Ferchichi.

Dann der Moment der Wahrheit: «Omg!!! Anis ist verrückt», schreibt Ferchichi auf Instagram. Bilder zeigen sie vor einem schwarzen Porsche 911 Turbo S. «Was für eine grosszügige, verrückte und wunderschöne Überraschung. Danke für all die Jahre, all die Erinnerungen und dafür, dass du mir immer wieder dieses Gefühl gibst, etwas Besonderes zu sein. Ich liebe dich.» Ferchichi scheint überwältigt vom Geschenk ihres Mannes. «Ich muss mich noch ein paar Wochen gedulden, bis mein neues Auto kommt. Konnte aber schon einen Blick drauf werfen! Unglaublich schön und sexy, das Teil», schreibt sie weiter.

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«Du bist mein Lieblingsmensch»

Der Grundpreis des Porsche-Modells liegt bei knapp 300'000 Euro, also umgerechnet circa 272'280 Franken. Mit Kleinigkeiten scheint sich Bushido nicht zufriedenzugeben, wenn es um die Geschenke für seine Frau geht. Womöglich war es ihm nach den Beziehungsturbulenzen besonders wichtig, Anna-Maria an ihrem Hochzeitstag eine Freude zu machen.

«Heute vor 14 Jahren haben wir Ja gesagt. Letztes Jahr hätten wir fast endgültig Nein gesagt», schreibt Bushido dann noch auf Instagram. «Jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, angekommen zu sein. Du bist mein Lieblingsmensch, der Grund, weshalb ich jeden Morgen die Augen öffne und dankbar bin. Du bist die Liebe meines Lebens. Danke für alles und ich bin an deiner Seite. Bis zu meinem letzten Atemzug.»