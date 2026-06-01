Jahrelang versuchte Rapper Stress eine Operation zu vermeiden. Ein Bandscheibenvorfall machte den Eingriff unausweichlich. Jetzt meldet sich der Musiker aus dem Spital. Dass er ein Leben ohne Schmerzen führen kann, ist für ihn ein kleines Wunder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rapper Stress (48) hatte eine Rücken-OP wegen eines Bandscheibenvorfalls

Operation fand vor drei Wochen in der Klinik Balgrist in Zürich statt

Zahlreiche Promis, darunter Christa Rigozzi, senden ihm Genesungswünsche

Fynn Müller People-Redaktor

Rapper Stress (48) hat sich einer Rücken-OP unterzogen. Lange wehrte sich der Westschweizer Musiker gegen den Eingriff. Weil sein Bandscheibenvorfall schlimmer wurde, war die Operation zwingend notwendig. «Nach so vielen Jahren, ohne Schmerzen zu sein, ist ein Segen», schreibt Stress auf Instagram zu einer Fotoreihe aus dem Spital. Noch etwas geschwächt lächelt der Rapper in die Kamera.

Die Operation fand vor drei Wochen in der Universitätsklinik Balgrist in Zürich statt. Seither macht Stress täglich Fortschritte. «Die ersten Schritte waren schmerzhaft, aber ich mache jeden Tag Fortschritte», erklärt er in einem Video, das ihn beim langsamen Gehen im Spitalzimmer zeigt. Unterstützung erhält Stress dabei auch von seiner Freundin. Auf einem der Schnappschüsse zeigt sich das Paar gemeinsam.

Über die Frau an der Seite des Musikers ist öffentlich kaum etwas bekannt. Anders als seine prominenten Ex-Partnerinnen wie Moderatorin und Schauspielerin Melanie Winiger (47) oder Model Ronja Furrer (34) steht seine aktuelle Freundin nicht in der Öffentlichkeit.

Schweizer Stars schicken Genesungswünsche

Unter dem Instagram-Post senden ihm zahlreiche bekannte Schweizer Prominente Genesungswünsche, darunter Moderatorin Christa Rigozzi (43), Musikproduzent OZ (34), Musiker Bligg (49), Moderatorin Patricia Boser (58) und Carlos Leal (56). Der Schauspieler teilt dem Schweizer Musiker mit, dass er sich ebenfalls einer solchen OP unterziehen musste.

Ein Bandscheibenvorfall entsteht, wenn der feste Faserring einer Bandscheibe reisst oder geschwächt wird. Das kann zu Schmerzen, Taubheitsgefühlen und sogar Muskelschwäche führen. Eine OP ist dann nötig, wenn konservative Therapien wie Physiotherapie und Schmerzmittel versagen oder starke Lähmungen auftreten.