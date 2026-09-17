Lady Gaga und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern! Ihre Tochter kam am 9. Juni um 23.19 Uhr im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lady Gaga wurde am 9. Juni 2026 Mutter einer Tochter.

Das Baby heisst Rose Bean Polansky und kam in Los Angeles zur Welt.

Geboren um 23.19 Uhr, konzentrieren sich Gaga und Polansky auf die Familie.

Silja Anders Redaktorin People

Lady Gaga ist Mutter geworden! Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky (42) haben ihr erstes gemeinsames Kind bekommen. Laut einem Bericht von «Page Six», der am 11. September veröffentlicht wurde, brachte Gaga ihre Tochter bereits am 9. Juni im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles zur Welt.

Das Mädchen trägt den Namen Rose Bean Polansky, wie aus der Geburtsurkunde hervorgeht, die «TMZ» einsehen konnte. Die kleine Rose kam um 23.19 Uhr zur Welt.

Das Baby trägt seinen Nachnamen

Erst kürzlich wurden exklusive Fotos veröffentlicht, die das Paar auf einem Spaziergang mit Baby in Nordkalifornien zeigen. Die Grammy-Gewinnerin, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heisst, hielt ihre Tochter dabei liebevoll an der Brust, während Polansky an ihrer Seite spazierte.

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Ein Insider verriet dem Magazin «People», dass Gaga und Polansky den Sommer genutzt haben, um sich ganz auf die Zeit mit ihrem Baby zu konzentrieren. «Beide strahlen, wenn sie über das Elternsein sprechen», so die Quelle, und fügte hinzu, dass Polansky «leichter und glücklicher» wirke.

Die Ankunft von Baby Rose kam für Fans nicht überraschend. Schon im November 2025 hatte Gaga in einem Interview mit «Rolling Stone» erklärt: «Being a mom is the thing I want the most.» Damals schwärmte sie auch von ihrem Partner: «Er wird ein wundervoller Vater sein.»

Nach ihrer «Mayhem Ball»-Tour im April hatte sich Gaga weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im August wurde sie zuletzt mit einem Fan in Nordkalifornien fotografiert. Nun widmet sie sich offenbar voll und ganz ihrer neuen Rolle als Mutter.

Sind sie schon verheiratet?

Im März meinte Lady Gaga noch, dass sie und Polansky «bald» heiraten würden. Offiziell wurde bisher nie eine Hochzeit bestätigt. Eine Quelle sagt gegenüber «PageSix» jedoch, dass sie vermuten, dass Gaga und Polansky schon längst getraut sind.