Joel Grolimund ist erstmals Vater geworden

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Moderator Joel Grolimund (34) wurde Vater einer Tochter, verkündete er online

Er teilt zwei Fotos auf Instagram, verrät jedoch keinen Namen

Hochzeit 2025 auf Ibiza, jetzt erste Tochter mit Ehefrau Claudia (32)

Silja Anders Redaktorin People

Joel Grolimund (34) hat Grund zur Freude. Der «Vintage Radio»-Moderator und seine Ehefrau Claudia (32) sind erstmals Eltern geworden. Am Freitag, 11. September, verkündete Grolimund die Nachricht auf Instagram.

Bei der Bekanntgabe lässt er zwei Fotos für sich sprechen. «Welcome», schreibt Grolimund zu zwei Fotos, inklusive Baby-Emoji, weisses Herz und Hashtag «littlegirl». Damit verrät er auch, dass es ein Mädchen geworden ist. Wann genau seine Tochter auf die Welt gekommen ist und wie sie heisst, verrät Joel Grolimund nicht. Auf dem ersten Bild sieht man seine und Claudias Hände, wie sie zärtlich das Händchen der Kleinen halten. Das zweite Foto, das Grolimund teilt, zeigt den stolzen Papa, wie er sein Töchterchen aus dem Spital trägt.

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«Ich bin recht bünzlig geworden»

2025 heirateten Joel und Claudia Grolimund auf Ibiza, jetzt macht ihr Nachwuchs das Glück noch grösser und das Ehepaar zu einer Familie. Dagegen scheint Grolimund absolut nichts einzuwenden zu haben. Im Podcast «Intim&laut» lachte er im Juni noch darüber, dass er «recht bünzlig geworden» sei. Erst kürzlich haben die beiden eine Wohnung gekauft. Ob das Kinderzimmer zu diesem Zeitpunkt bereits fertig eingerichtet war, ist nicht bekannt.

Freunde und Fans sind überglücklich für den Moderator und überschlagen sich mit Glückwünschen in den Kommentaren. Jetzt dürfte die kleine Familie erst einmal die Kennlernphase geniessen und sich zu dritt einleben. Und zu gegebener Zeit verrät Joel Grolimund dann vielleicht doch noch, für welchen Namen er und seine Frau sich entschieden haben. Vielleicht werden sie es aber auch wie Luca (31) und Christina Hänni (36) handhaben und ihrer Tochter die nötige Privatsphäre lassen und den Namen erst einmal nicht der Öffentlichkeit preisgeben.