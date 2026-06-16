Heiraten wird immer unbeliebter: In der Schweiz ging die Zahl der Eheschliessungen in den vergangenen 10 Jahren um 11 Prozent zurück. Im Podcast «intim&laut» erzählt Moderator Joel Grolimund, warum ers getan hat und weshalb seine Frau nun so heisst wie er.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joel Grolimund (34) heiratete 2025 auf Ibiza, kaufte Wohnung mit Frau

Seine Frau Claudia nahm freiwillig seinen Nachnamen an für Familienzusammenhalt

Moderator nennt Romantik als Hauptgrund, warum er 2026 an Ehe glaubt

Sandra Casalini Redaktorin

«Ich bin recht bünzlig geworden», meint Joel Grolimund (34) in der aktuellen Folge von «intim&laut» lachend. Der ehemalige SRF- und Hitparaden-Moderator gab vor etwas über einem Jahr seiner Frau Claudia (32) auf Ibiza das Jawort. Im Blick-Podcast, in dem es um die Frage geht, ob die Ehe ein Auslaufmodell ist, erzählt der Moderator von Vintage Radio unter anderem, dass seine Frau und er sich gerade eine Wohnung gekauft haben.

Ungeplant traditionell

Ebenfalls sehr traditionell mutet die Tatsache an, dass Claudia den Nachnamen ihres Mannes annahm – was für hörbare Verwirrung bei den beiden Hosts sorgt, Paartherapeutin Ramona Zenger und Gesellschaftsjournalistin Sandra Casalini. «Das war ihr eigener Wunsch, ich hätte das niemals von ihr verlangt», stellt Grolimund klar. Der Grund sei genauso emotional wie pragmatisch: «Sie hing nicht so fest an ihrem ledigen Namen, und sie möchte, dass wir alle gleich heissen, wenn wir mal Kinder haben.»

1:44 Blick-Casalini warnt Moderator: Diese Sex-Falle droht in der Ehe

Verliebt, verlobt, verheiratet, gemeinsamer Nachname, gemeinsame Wohnung, Kinderwunsch – «Wie sind wir da bloss reingeraten?», fragt sich Joel augenzwinkernd. Denn geplant sei das alles nicht gewesen. Im Gegenteil: «Der Antrag war spontan, Claudia hat überhaupt nicht damit gerechnet. Danach hat sich einfach alles so ergeben.» Aber warum soll man im Jahr 2026 überhaupt noch heiraten? Aus purer Romantik! Joel: «Ich wollte Ja sagen zu der Person, die ich liebe, zu unserer Beziehung und zu unserem gemeinsamen Leben.»

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