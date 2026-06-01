Ein Jahr nach ihrer Scheidung wurden Denise Biellmann und Colin Dawson zum zweiten Mal ein Paar. Im Podcast «intim&laut» erzählt die ehemalige Eiskönigin erstmals, wies zum Liebes-Comeback kam – und welche Rolle Blick dabei spielte.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Denise Biellmann und Colin Dawson trennten sich 1991 nach sieben Jahren Ehe

Dank «Blick» nahmen sie nach einem Jahr Funkstille erstmals Kontakt auf

Seit über 30 Jahren ein Paar, trotz nur 15 % Erfolgsquote bei Liebes-Comebacks

Sandra Casalini Redaktorin

Fast ein Jahr lang herrscht komplette Funkstille zwischen Denise Biellmann (63) und Colin Dawson (64), nachdem sie sich 1991 nach sieben Jahren Ehe scheiden lassen. Nicht einmal ein kurzer Anruf, um zu fragen, wie es geht. Nichts, kein Wort.

Aber von vorne: Die Eiskunstläuferin ist gerade mal 18 Jahre alt, als sie ihren ebenfalls blutjungen Berufskollegen bei der Show «Holiday on Ice» kennenlernt. Es ist Liebe auf den ersten Blick. Vier Jahre später geben sie einander das Jawort, der Brite zieht für seine grosse Liebe in die Schweiz.

Dann, im verflixten siebten Jahr, fragt sich das Paar: «Ist es das jetzt? Verläuft unser Leben jetzt schon in dieser fixen Bahn?» Denise und Colin beschliessen gemeinsam, sich zu trennen. Es folgt die Scheidung, Dawson geht zurück in seine Heimat Grossbritannien. Der Kontakt bricht vollständig ab, obwohl Denise schnell merkt, dass sie ihren Ex vermisst.

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Erster Anruf nach Kontaktabbruch

Denise Biellmann, seit ihrer frühesten Teenagerzeit ein vom Medienrummel gebranntes Kind, behält die Trennung für sich, erfindet Ausreden, wenn sie nach ihrem Mann gefragt wird. Das geht fast ein Jahr lang gut. Bis Blick sie mit der Wahrheit konfrontiert. Denise bestätigt die Scheidung und ruft ihren Ex-Mann an, um ihm zu erzählen, dass die Bombe geplatzt ist und er wohl einen Anruf von der Schweizer Tageszeitung bekommt. «So haben wir zum ersten Mal nach fast einem Jahr wieder miteinander geredet – dank Blick», erzählt Biellmann in der aktuellen Folge des Beziehungspodcasts «intim&laut», in dem es um Liebes-Comebacks geht.

Das Telefonat hat es in sich. «Wir unterhielten uns länger, und realisierten, dass wir einander gegenseitig sehr vermissten.» Kurz darauf reist Colin für ein Treffen in die Schweiz, zieht wieder hierher. «Aber diesmal liessen wirs langsam angehen», erzählt Biellmann. Eine Weile lang daten sie, und auch, als sie wieder ein Paar sind, behalten beide ihre eigene Wohnung. Erst vor ein paar Jahren zogen sie wieder zusammen.

Seit über dreissig Jahren funktioniert ihre aufgewärmte Liebe nun bereits. Eine Ausnahme, denn nur gerade 15 Prozent von denen, die zurück zum oder zur Ex gehen, bleiben laut Statistik dauerhaft. Denise Biellmann rät zu etwas mehr Durchhaltevermögen, denn: «Beim zweiten Anlauf ist alles besser!»