In der aktuellen Folge des Beziehungs-Podcasts «intim&laut» gehts um Pornografie. Dabei gehen die Hosts unter anderem den Top-Suchbegriffen der Plattform Pornhub auf den Grund. Psychotherapeutin Ramona Zenger erklärt, was Hentai, Milf oder Anal so attraktiv macht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hentai ist weltweit beliebtester Suchbegriff auf Pornhub

37 Prozent der Pornhub-Nutzenden sind Frauen, häufige Suche: Romance

Schweizer Top-Suche: Analsex, aber nur 12 Prozent der Frauen mögen es War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Casalini Redaktorin

Für viele erstaunlich: Der weltweit beliebteste Suchbegriff auf der einschlägigen Plattform Pornhub lautet Hentai. Das sind gezeichnete Mangas oder Animes mit pornografischen Inhalten. Warum um alles in der Welt stehen so viele Menschen auf Porno-Comics?

«Zum einen sind Mangas und Co. gerade allgemein sehr angesagt. Und da ein Grossteil der Konsumenten von Pornografie eher jung ist – mit dem Alter nimmt der Konsum ab –, zieht sich die Vorliebe für diese Ästhetik auch in jenen Bereich des Lebens», erklärt Psycho- und Paartherapeutin Ramona Zenger in der aktuellen Folge des Blick-Podcasts «intim&laut». Nicht zu vergessen, dass in vielen asiatischen Ländern diese Comics in jedem Bereich des Lebens alltäglich sind, was die internationale Nachfrage zum Teil erklärt.

1:19 Ramona, bitte erkläre das: Männer suchen Lesbensex, Frauen Schwulenpornos

Aber nicht nur die Ästhetik spielt eine Rolle, sondern noch etwas ganz anderes: «Was nicht real ist, kennt keine Grenzen», so Ramona Zenger. «Gezeichnet können Dinge oder auch Körper erfahren werden, die es in der Realität gar nicht gibt. Auch moralische Urteile verschwimmen. Zum Beispiel kann Gewalt in einer sozial erträglichen Form konsumiert werden, es wird ja keine reelle Person dargestellt, die leidet.»

Auf Rang 2 der internationalen Pornhub-Liste folgt die gute alte Milf, also die ältere Frau. Zenger: «Das macht mit Blick auf ein eher junges männliches Publikum durchaus Sinn. Man sucht nach Erfahrung, vielleicht auch nach Anleitung.»

Bei Analsex gehts vor allem um den Tabubruch

Schweizer Männer suchen am meisten nach Analsex, ein Begriff, der international nicht mal in den Top 5 ist. «Vielleicht ist das hierzulande ein grösseres Tabu als woanders», mutmasst die Expertin. Ihrer Einschätzung nach geht es hier nämlich vor allem um den Tabubruch: «Man sucht nach etwas Speziellem, das man zu Hause nicht jedes Wochenende bekommt.» Es gibt nämlich recht wenige Frauen – laut Studien gerade mal 12 Prozent –, die diese Spielart mögen. Ramona Zenger: «Das weckt so eine Art Jagdinstinkt: Wer es schafft, seine Partnerin dazu zu überreden, kriegt sozusagen den ultimativen Liebesbeweis.»

37 Prozent der Menschen, die auf der Plattform surfen, sind weiblich. Was suchen Frauen auf Pornhub? «Frauen konsumieren Pornografie anders als Männer», erklärt die Expertin. «Sie mögen eine Story und Gefühle, während Männer selten ganze Filme schauen, sondern einzelne Sequenzen.» Der Top-Suchbegriff bei Frauen ist denn auch wenig erstaunlich: Romance.

Bei Männern in den Top 3: lesbisch. Bei Frauen in den Top 3: Guy on Guy, also schwul. Für Ramona Zenger nicht so überraschend, wie es auf den ersten Blick aussieht: «Ein Mann, der auf Frauen steht, hat halt gern zwei davon vor Augen. Dasselbe gilt umgekehrt.» Leuchtet ein.