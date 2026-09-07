Reden, feiern, das Leben geniessen: Joel Grolimund weiss, was er von seiner Familie geerbt hat. Bei Vintage Radio zeigt der Ex-«G&G»-Moderator Mutter Iveta und Grossmutter Eva seine Welt. Und verrät, warum bei Grolimunds bald jemand Neues mitmischt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Joel Grolimund und Familie werben für «Suisse Disco 60+» in Zürich

Grossmutter Eva, 79, reist mit 83-jährigem Mann um die Welt

Event am 12. September: Tanzparty für Menschen ab 60 Jahren

Vanessa Nyfeler

Frühmorgens im Studio von Vintage Radio im Zürcher Seefeld hat Joel Grolimund (34) ungewohnt viel Publikum. Montags und dienstags führt er durch die Morgenshow und steht dafür bereits um drei Uhr nachts auf. Seine Mutter Iveta (60) und Grossmutter Eva (79) liebevoll «Babi» genannt, sind extra aus Solothurn angereist, um ihrem Joel heute einmal bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.



Doch der Studiobesuch hat noch einen zweiten Grund: Gemeinsam rühren die drei die Werbetrommel für die «Suisse Disco 60+», die am 12. September in Zürich stattfindet. Pro Senectute lädt dort Menschen ab 60 zum Tanzen ein. Joel steht für den Anlass im Einsatz – ausnahmsweise nicht als DJ, sondern bei einem Live-Talk. Iveta und Eva werden mitfeiern.

Fürs Partymachen braucht diese Familie wenig Überzeugungsarbeit. An Festen nehme man sich regelmässig vor, diesmal nicht als Letzte nach Hause zu gehen. «Aber wir schaffen es nie», sagt Iveta lachend. «Uns allen fehlt das Zeit-nach-Hause-zu-gehen-Gen», pflichtet Joel bei. Getanzt wird auch gerne. Iveta tanzte früher wettkampfmässig Rock ’n’ Roll mit Akrobatik, Joel zieht es eher zu elektronischer Musik. Auch Grossmutter Eva ist kaum zu bremsen: Sie geht aus, fährt Velo, schwimmt und reist mit ihrem 83-jährigen Mann Ivan um die Welt.

Ein Mundwerk mit Tradition

Bei Joel Grolimund wurde aus der gemeinsamen Freude an Musik irgendwann ein Beruf. Schon als Kind verschlang er CDs, spielte Klavier und Schlagzeug und konnte Melodien nach Gehör nachspielen, obwohl er bis heute keine Noten lesen kann. Doch mindestens genauso sehr wie die Musik faszinierte den späteren «G&G»-Moderator schon früh das Mikrofon. «Von klein auf wollte er Moderator werden», erinnert sich Eva. In der Schule schnappte sich ihr Enkel bei jeder Gelegenheit das Mikrofon. Seine Redseligkeit verortet sie augenzwinkernd bei sich selbst: «Das hat er definitiv von mir!» Iveta ergänzt: «Und die Extraversion von mir.»

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Der Clan wird grösser

Schon bald wächst die Runde weiter: Joel und seine Ehefrau Claudia (32) erwarten ganz bald ihr erstes Kind. «Die Vorfreude ist riesig», so Joel. Der Nachwuchs wird in einen eingeschworenen Clan hineingeboren. Weihnachten feiern sie ausnahmslos gemeinsam, im Sommer trifft man sich im Garten, grilliert, badet oder zieht an die Aare. Für die Ferien mietet die Familie auch mal zusammen ein Chalet.



Geprägt hat Joel dabei besonders die Geschichte seiner Grosseltern. Eva und ihr Mann flohen 1968 aufgrund der sowjetischen Besetzung der Tschechoslowakei aus ihrer Heimat und bauten sich in der Schweiz ein neues Leben auf. «Sie haben uns beigebracht, zu schätzen, was man hat», sagt Joel. «Solange wir können, geniessen wir das Leben in vollen Zügen», meint Eva. Gesagt, getan: Nach dem Radiotermin wird erst einmal angestossen. Joel lacht: «Apérölen können wir wirklich gut!»