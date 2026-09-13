Familienglück in Dubai! Ex-«GNTM»-Kandidatin Fiona Erdmann wird mit 38 zum vierten Mal Mami. Mit der bald sechsköpfigen Familie solle man sich besser nicht anlegen, witzelt die Influencerin auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fiona Erdmann und Partner erwarten viertes Kind, verkündet am Samstagabend

Überraschende Nachricht: Familie bald zu sechst, Baby war ungeplant

Erdmann hat 450'000 Instagram-Follower, teilt Video mit Babybauch

Sophie Ofer Redaktorin People

«Die Gang bekommt Verstärkung!» – mit diesen Worten verkündet Fiona Erdmann (38) am Samstagabend die frohe Botschaft. Das einstige Model und ihr Partner Mohamad El Kurdi (32) erwarten zum vierten Mal Nachwuchs.

Die Neuigkeit teilt Erdmann mit ihren rund 450'000 Instagram-Followern in einem lustigen Video, in dem sie stolz ihren Babybauch präsentiert.

Bald zu sechst

Für das Video musste die ganze Familie herhalten. Alle, auch Erdmanns Kinder Leo (6), Neyla (4) und Taj (1), sind dunkel gekleidet, tragen coole Sonnenbrillen und strahlen die Botschaft aus: «Legt euch nicht mit uns an!» So schreibt es Erdmann in die Instagram-Caption. Denn bald seien sie zu sechst.

Plötzlich schiesst im Video golden glitzerndes Konfetti aus einer Kanone, Erdmanns Ehemann Mohamad El Kurdi, mit dem sie seit einigen Jahren in Dubai lebt, hält Ultraschall-Fotos in die Kamera. Dazu wird getanzt. Das Familienglück wirkt perfekt.

Doch für Erdmann ist es ein Glück, das nach Jahren der Höhen und Tiefen einkehrt. Immer wieder hat sie offen über Fehlgeburten gesprochen. 2024 schrieb sie über ihren Verlust: «Wir haben zum zweiten Mal ein Baby verloren und somit einen weiteren Engel im Himmel. Diese beiden Engel passen auf unsere Erdenkinder auf und bleiben unvergessen.»

«Überhaupt nicht damit gerechnet»

Der neue Nachwuchs kam jedenfalls eher unerwartet, wie sie am Sonntagmorgen auf Instagram erzählt: «Baby Nummer 4. Wer hätte das gedacht? Wir auf jeden Fall nicht. Wir haben überhaupt nicht damit gerechnet.»

Erdmanns Fans und Freunde sind begeistert und freuen sich mit ihrem Idol. «Herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch! Die Zeit wird jetzt wieder richtig aufregend», schreibt die einstige «Miss Universe» Doresa Hlilaj (32). «Dann kugeln wir jetzt zusammen», kommentiert die deutsche Eiskunstläuferin Tanja Szewczenko, die offenbar ebenfalls gerade schwanger ist. «Herzlichen Glückwunsch», gratuliert auch Reality-Star Danni Büchner (48).