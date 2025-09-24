Ex-«GNTM»-Teilnehmerin Fiona Erdmann feiert eine mega Geburtstagsfeier in Dubai. Die Influencerin mit 450'000 Followern rechtfertigt die aufwendige Party als Ausleben ihrer Leidenschaft für Eventplanung.

1/5 Fiona Erdmann bei ihrer Geburtstagsparty mit ihren drei Kindern.

Darum gehts Influencerin Fiona Erdmann feiert Geburtstag mit Sohn

Graffiti-Thema mit aufwendiger Dekoration und vielen Aktivitäten für die Kinder

Fiona Erdmann hat über 450'000 Instagram-Follower und lebt in Dubai

Spielzeuge so weit das Auge reicht, ein Kinder-DJ, Influencer-Gäste und jede Menge Aktivitäten. So sah die Geburtstagsparty von Influencerin Fiona Erdmann und ihrem fünfjährigen Sohn aus. Die Mutter griff tief in die Tasche, denn rund 10'000 Euro kostete der ganze Spass. Auf Instagram schrieb die Geschäftsfrau, die seit 2018 in Dubai lebt, sie habe wochenlang gebrainstormt und geplant. Und für alle, die sich fragen, warum die Feier so gross war, lieferte Erdmann gleich die Antwort: «Ich hab seit Jahren meinen Geburtstag nicht gefeiert, und diesmal wollte ich mich einfach mal austoben und meine Leidenschaft für Party- und Eventplanung ausleben.»

Im Video, das die dreifache Mutter auf Instagram teilte, ist zu sehen, dass es an nichts fehlte. Das Motto war Graffiti. Dementsprechend wurde das Haus dekoriert: Graffiti-Vorhänge, Graffiti-Kissen und sogar Bilder im Graffiti-Stil schmückten die Räume. Die Kinder konnten zeichnen, im Pool planschen und sich am Glacé-Stand bedienen. Auch die Eltern der anderen Kinder kamen auf ihre Kosten. Sie lachten, tanzten und feierten gemeinsam mit Fiona Erdmann.

Ein schwerer Schicksalsschlag

Bekannt wurde die heute 37-Jährige 2007 durch ihre Teilnahme bei «Germany's Next Topmodel». Danach machte sie in mehreren Reality-TV-Formaten mit und baute sich eine Karriere als Internet-Persönlichkeit auf. 2016 erlitt Erdmann jedoch schwere Schicksalsschläge: Zuerst verstarb ihre Mutter, kurz darauf auch ihr Ex-Mann, mit dem sie elf Jahre zusammen gewesen war. 2024 erlitt sie zudem eine Fehlgeburt.

Nach diesen Ereignissen zog Fiona Erdmann nach Dubai. Heute folgen ihr auf Instagram über 450'000 Menschen. Zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, mit dem sie zwei Söhne und eine Tochter hat, betreibt sie dort auch ein Immobiliengeschäft.



