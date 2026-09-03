Darum gehts
- Ex-Miss Schweiz 2010 wurde am 30. August Mutter eines Sohnes
- Der kleine Julian kam nach Schwangerschaftshypertonie in der 37. Woche
- Sie beschreibt emotionale Momente und schwierige Wochen in Brasilien
Schöne Nachrichten aus dem Hause Cook: Die Miss Schweiz von 2010 ist Mami geworden. Und dies bereits am 30. August, wie sie auf Instagram mitteilt. «Der Tag, der unsere ganze Welt verändert hat», schreibt sie zu ihrem Post, in dem sie mit dem Baby zu sehen ist. Der kleine Junge trägt den Namen Julian, wie sie weiter verrät.
«So winzig, so kostbar, so unglaublich geliebt … Mein Herz fühlt sich an, als würde es zerspringen. Dich anzusehen, macht jeden schwierigen Moment tausendfach wieder wett», schreibt sie weiter. Aus den Zeilen geht bereits hervor, dass die vergangenen Wochen für die mittlerweile in Brasilien wohnhafte Schweiz-Britin keine leichten waren.
«Eine Schwangerschaftsvergiftung machte diese Zeit unglaublich schwer – wir schafften es bis zur 37. Woche und mussten unseren kleinen Jungen zur Welt bringen», schreibt die frischgebackene Mama. Wie auf einem ihrer Fotos zu sehen ist, musste sie selbst nach der Geburt noch mit Sauerstoff versorgt und engmaschig überwacht werden. Doch die Strapazen waren beim ersten Anblick ihres Sohnes vergessen: «Nichts hätte mich auf den Moment vorbereiten können, als ich dich endlich sah. Nach all der Angst, der Ungewissheit, den langen Tagen im Krankenhaus und allem, was mein Körper durchgemacht hat … dann warst du da.»
Eine Schwangerschaftsvergiftung (medizinisch Präeklampsie) ist eine potenziell gefährliche Erkrankung in der zweiten Schwangerschaftshälfte, die sich vor allem durch Bluthochdruck, Eiweiss im Urin und Wassereinlagerungen bemerkbar macht. Ursache ist meist eine Störung der Plazenta-Funktion; bei Warnzeichen wie starken Kopfschmerzen oder Sehstörungen muss sofort ein Arzt aufgesucht werden, da oft nur eine vorzeitige Entbindung Linderung bringt.
Seit Januar verheiratet
Beim Vater des kleinen Julian handelt es sich um Charles Nahra (43). Mit ihm ist Kerstin Cook (37) seit April 2025 liiert, im vergangenen Januar haben sich die beiden zivil in Brasilien das Jawort gegeben, wie Cook im Juli gegenüber Blick erklärte. Kerstin Cook wird mit Söhnchen Julian zur zweifachen Mama: Ein siebenjähriger Junge lebt bereits bei ihr, sein Adoptionsprozess ist im Gange.