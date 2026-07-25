Kerstin Cook startet in Brasilien neu durch: Die Ex-Miss-Schweiz ist schwanger, adoptiert einen siebenjährigen Jungen, ist nach São Paulo gezogen – und hat geheiratet. Ihr Mann Charles Nahra und sie freuen sich auf ihr neues Familienglück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Kerstin Cook zieht nach Brasilien, adoptiert Kind und erwartet eigenes Baby

Adoption dauert bis zu zwei Jahre, Kind freut sich auf Bruder

Seit 2015 gehört Hund Icy zur Familie, lebt jetzt auch dort

Michel Imhof Teamlead People

Alles neu bei Kerstin Cook (37)! Wie bereits im Februar angekündigt ist die Miss Schweiz 2010 für die Adoption eines Kindes nach Südamerika gezogen und baut sich dort ein neues Leben auf. Doch nicht nur das: Die Schönheitskönigin aus Kriens LU ist schwanger und hat im Januar heimlich geheiratet, verrät sie Blick.

«Ich bin im siebten Monat schwanger und lebe mich gerade in Brasilien ein», sagt sie zu Blick. Dafür versuche sie auch gerade, Portugiesisch zu lernen. «Gar nicht mal so einfach!», meint die Luzernerin mit einem Lachen.

Ihr Mann wohnte schon in Brasilien

Der Vater ihres noch ungeborenen Buben ist ihr Ehemann Charles Nahra (43). «Wir haben uns durch eine gemeinsame Freundin kennengelernt und sind seit April 2025 ein Paar. Im vergangenen Januar haben wir zivil, auch hier in Brasilien, geheiratet», verrät Cook. Nahra kommt aus Brasilien und hat libanesische Wurzeln. Jetzt wohnen die beiden zusammen in einem Haus in São Paulo und planen ihr Leben als Familie. «Wir sind uns noch am Einrichten. Der Fokus liegt vor allem auf den Kinderzimmern», so Cook.

Im Februar machte Kerstin Cook bekannt, einen siebenjährigen Jungen aus Brasilien zu adoptieren. «Die Adoption ist ein langer und schwieriger Weg. Du bist jede Sekunde davon wert», schrieb sie damals zu einem kurzen Clip, auf dem sie gemeinsam mit dem Jungen zu sehen ist. «Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein.»

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Sie wollte schon immer ein Kind adoptieren

Mit der Adoption erfüllt sich die Schweiz-Britin einen lang gehegten Lebenstraum. «Später möchte ich gerne ein Kind adoptieren. Das wollte ich schon immer tun», sagte sie 2019 zu nau.ch. Vier Jahre zuvor sagte sie gegenüber dem SRF-Gesellschaftsmagazin «Glanz & Gloria»: «Ich würde sehr gerne eine Familie gründen und Kinder haben.»

Neben Hauseinrichtung und Schwangerschaft kümmert sich Cook auch um den Adoptionsprozess, der bis zu zwei Jahre dauern kann. Sie wird innerhalb weniger Monate also gleich zweifache Mutter. Der siebenjährige Junge «freut sich schon sehr auf einen kleinen Bruder», sagt Cook.

Auch Hund Icy wohnt jetzt in Brasilien

Nur eines hat sich bei Cook nicht verändert: «Meinen Hund Icy habe ich natürlich auch nach Brasilien mitgenommen», verrät sie. «Wir werden also eine grosse Familie.» Den Vierbeiner adoptierte Cook im Jahr 2015 nach einem Besuch eines von der Susy Utzinger Stiftung unterstützten Tierheims in Rumänien.

In wenigen Wochen steht also der nächste grosse Punkt im Leben von Cook an: die Geburt ihres Jungen. «Wir haben hier in Brasilien eine Topärztin und ein super Spital gefunden und freuen uns schon sehr auf die Zukunft», so Cook.