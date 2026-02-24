Kerstin Cook erfüllt sich einen Traum: Sie adoptiert ein Kind und zieht dafür diesen Sommer für mehrere Jahre nach Brasilien. Wegbegleiter feiern die Miss Schweiz 2010 für ihre mutige Entscheidung auf Instagram.

Für die Adoption zieht sie mehrere Jahre nach Brasilien.

Die Miss Schweiz von 2010 startet in ihr nächstes Lebenskapitel. Kerstin Cook (36) adoptiert ein Kind, teilt sie auf Instagram ihren fast 40'000 Followern mit. «Die Adoption ist ein langer und schwieriger Weg. Du bist jede Sekunde davon wert», schreibt sie zu einem kurzen Clip, auf dem sie gemeinsam mit einem Jungen zu sehen ist. «Ich kann es kaum erwarten, für immer mit dir zusammen zu sein.»

Die Adoption bringt sogar einen Wohnortswechsel mit sich, verrät Cook gegenüber Blick. «Ich werde diesen Sommer für ein paar Jahre nach Brasilien ziehen. Sicher, so lange bis die Adoption abgeschlossen ist», sagt sie. «Die Adoption ist ein langer und anspruchsvoller Weg und kann mehrere Jahre dauern», erklärt sie weiter. Und: «Ich bin unendlich glücklich.»

Sie will siebenjährigen Bub aus Brasilien adoptieren

Bei ihrem künftigen Adoptivsohn handelt es sich um einen siebenjährigen Jungen, der aktuell noch in Brasilien lebt. Mehr könne sie aufgrund des laufenden Adoptionsverfahrens dazu nicht sagen.

Adoption war schon immer ein grosses Thema für Cook, sagt sie weiter. Dies zeigte sich auch in früheren Interviews. «Später möchte ich gerne ein Kind adoptieren. Das wollte ich schon immer tun», sagte sie 2019, ein Jahr nach der Trennung von ihrem Langzeitfreund Silvan Büchli (35) zu «Nau.ch».

Kerstin Cook hat grosses Herz

Vier Jahre zuvor sagte sie gegenüber dem SRF-Gesellschaftsmagazin «Glanz & Gloria»: «Ich würde sehr gerne eine Familie gründen und Kinder haben.» Ob Cook, die aktuell als Partnerin und Produktmanagerin eines Onlineshops für Schmuck und Edelsteine tätig ist, sich derzeit in einer Beziehung befindet, ist nicht bekannt.

Dass Kerstin Cook ein grosses Herz hat, bewies sie schon mehrfach. Vor allem der Tierschutz war bei ihr seit ihrem Amtsjahr ein grosses Thema. So half sie beispielsweise auch beim Betrieb eines Tierheims in Rumänien mit und adoptierte dort im Jahr 2015 ihren Hund Ivy. «Wir Menschen nehmen so viel ein von der Welt, weshalb es umso wichtiger ist, etwas für die Tiere zu tun, da sie keine Stimme haben», sagte Cook 2015 gegenüber der «Glückspost». «Und ich kann etwas zurückgeben, was ein schönes Gefühl ist.»

Lob für Cook

Künftig will Cook auch das Leben des siebenjährigen brasilianischen Jungen bereichern. Für die Bekanntmachung ihrer Adoptionspläne erhält sie auch auf sozialen Medien viel Applaus und Unterstützung. «So schön!», meint Topmodel Manuela Frey (29). Und «nur das Beste auf eurem wunderschönen Weg zusammen», schreibt die ehemalige Missen-Mama Karina Berger (57).