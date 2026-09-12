Lady Gaga soll ein Kind bekommen haben.

Wochelang war es still um Lady Gaga. Jetzt kursieren Aufnahmen, die die Sängerin mit einem Säugling zeigen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lady Gaga (40) soll mit Partner Michael Polansky Mutter geworden sein

Berichte zeigen sie mit Baby in Nordkalifornien, Details fehlen bisher

Gaga sprach 2025 in der «Late Show» über ihren Kinderwunsch

Grund zur Freude bei «Little Monsters» und Gaga-Fans auf der ganzen Welt: Lady Gaga (40) soll zum ersten Mal Mutter geworden sein. Das berichtet zumindest das US-Portal «Page Six», auch das Magazin «People» bestätigte die Meldung unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen. Vater des Kindes sei ihr langjähriger Partner Michael Polansky.

Detaillierte Angaben fehlen bislang. Name, Geschlecht und Geburtsdatum des Kindes sind nicht bekannt. «Page Six» veröffentlichte Aufnahmen, die die Sängerin mit einem Säugling in der Babytrage bei einem Spaziergang in Nordkalifornien zeigen. Quellen des Portals erklärten, das Paar habe «kürzlich sein erstes gemeinsames Kind bekommen». Eine offizielle Stellungnahme der Musikerin oder ihres Managements liegt nicht vor.

Auch die Heiratsgerüchte sind unbestätigt

Es ist bereits die zweite unbestätigte Nachricht über das Paar binnen weniger Tage. Zuvor hatte es geheissen, Gaga und Polansky hätten geheiratet.

Öffentlich gezeigt hat sich die Sängerin zuletzt vor rund vier Wochen. Damals sprach ein Fan sie an und stellte ein gemeinsames Selfie auf Instagram. Danach: Funkstille.

Zuletzt im Frühjahr auf dem roten Teppich

Ihre letzten grossen Auftritte liegen im Frühjahr. Am 14. Mai kam sie zur Premiere ihres Konzertfilms «MAYHEM Requiem», am 20. April lief sie über den roten Teppich der Weltpremiere von «Der Teufel trägt Prada 2», in dem sie einen Gastauftritt hat.

«Das wird hoffentlich meine nächste Hauptrolle»

Einen Hinweis darauf, wohin ihre Prioritäten sich verschoben haben, hatte die Oscar- und Grammy-Preisträgerin selbst gegeben. Im Oktober 2025 sprach sie in der «Late Show with Stephen Colbert» über ihre Zukunftspläne und nannte die Mutterschaft ihre «nächste Hauptrolle».

«Ich würde gerne viele Dinge tun. Alles ist möglich. Aber was ich mir wirklich wünsche, ist, Mutter zu werden. Das wird hoffentlich meine nächste Hauptrolle», sagte sie damals.

Gaga und Polansky wurden erstmals 2020 zusammen gesehen. Damals wurden sie auf einer Silvesterparty in Las Vegas beim Küssen fotografiert. Einige Wochen später machten sie ihre Beziehung auf Instagram offiziell.