Emotionaler Moment bei «Immer wieder sonntags»: Eine junge Mutter im Publikum rührt mit ihrer unglaublichen Schwangerschafts-Geschichte die ganze Arena zu Tränen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zuschauerin Lara enthüllt in ARD-Sendung unbemerkte Schwangerschaft bis zur Geburt

270 Frauen in Deutschland erfahren jährlich erst bei Geburt vom Baby

Familie organisierte Babybedarf in nur drei Tagen nach Geburt

Fynn Müller People-Redaktor

In der ARD-Sendung «Immer wieder sonntags» wird am Sonntag eine unglaubliche Geschichte thematisiert, die selbst Moderator Stefan Mross (50) sprachlos macht.

Es geht um Zuschauerin Lara. Sie sitzt am Tisch mit ihrem Partner Philipp, ihrem Sohn Lio sowie ihren Eltern und Geschwistern. Moderator Mross gesellt sich dazu. Dann beginnt sie, zu erzählen.

Neun Monate schwanger – und nichts gemerkt

Die junge Mutter erzählt vor laufenden Kameras von einer Schwangerschaft, die sie bis zur Geburt ihres Sohnes Lio nicht bemerkt hatte. Mross hakt ungläubig nach: «Wie kann das sein?» Laras Antwort: «Ich hatte keine typischen Schwangerschaftsanzeichen, wie zum Beispiel einen wachsenden Bauch oder Übelkeit.»

Erst im sechsten Monat bemerkte sie Veränderungen, als sie nach einem Unfall Schwierigkeiten beim Laufen und Treppensteigen hatte. An eine Schwangerschaft habe sie jedoch nicht gedacht. Der überraschende Moment kam im Mai. «Ich bin früh aufgewacht und hatte ein bisschen Bauchschmerzen», erzählt sie. Noch am selben Tag, nach einer Onlinevorlesung, wurden die Schmerzen stärker. «Dann bin ich ins Badezimmer gegangen, und wenige Minuten später hab ich dann schon einen Kopf gesehen.» Kurz darauf hielt sie ihr Kind in den Armen: «Fünf Minuten später hatte ich dann ein Baby auf dem Arm. Also Lio.»

Unbemerkte Schwangerschaften sind selten, aber nicht unmöglich. Wie RTL berichtet, werden in Deutschland jährlich etwa 270 Frauen erst bei der Geburt mit ihrer Schwangerschaft konfrontiert. In der Schweiz sind es jährlich etwa 50 Frauen, wie der Beobachter 2019 schrieb.

Familie organisierte alles in drei Tagen

Lara nutzt ihren Auftritt, um sich bei ihrem Partner und ihrer Familie für die Unterstützung in dieser besonderen Situation zu bedanken. Mit Tränen in den Augen sagt sie: «Als ich von einem auf den anderen Moment schwanger wurde und keiner so richtig wusste, wo gerade unser Kopf steht, wart ihr alle da.»

Weiter erzählt sie: «Mama und Papa, Philipp, ihr habt innerhalb von drei Tagen alles organisiert, was ein kleines Wunder so braucht, ein Babybett, einen Autositz, Kleidung, alles, worauf man sich normalerweise lange vorbereiten muss.» Auch ihrem Partner Philipp spricht sie Mut zu: «Danke auch an dich, Philipp. Viele hätten in dieser Situation Angst bekommen, doch du bist bei uns geblieben, hast keine Sekunde gezögert.»

Im Publikum bleibt kein Auge trocken. Auch Moderator Mross, der dieses Jahr zum letzten Mal durch die Sendung führt, wischt sich eine Träne aus dem Gesicht.