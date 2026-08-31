Jeanette Biedermann ist Mutter geworden

Freudige Nachrichten von Jeanette Biedermann: Die Sängerin verkündet, dass ihr Baby da ist. Es ist das erste Kind für die 46-Jährige.

Silja Anders Redaktorin People

Im März machte Sängerin Jeanette Biedermann öffentlich, mit 46 Jahren ihr erstes Kind zu erwarten. Damals war sie bereits im vierten Monat. Jetzt ist der Nachwuchs endlich da, wie sie verkündet.

Der Vater des Kindes ist ihr Partner Sebastian, den sie 2025 während ihrer Teilnahme bei «Let’s Dance» der Öffentlichkeit vorstellte. Der Unternehmer war oft an ihrer Seite zu sehen und feuerte sie sogar im Publikum der RTL-Show an.

Es ist ein Junge!

Mutter und Kind sind wohlauf, bestätigt die Sängerin gegenüber «Bild». Und nun ist auch klar, welches Geschlecht Jeanette Biedermanns Baby hat: Es ist ein Junge. «Mein Sohn ist kerngesund und athletisch und hat eine überraschende Kraft für ein so kleines, magisches Wesen», so die Sängerin. Ihr Glück könne sie noch gar nicht fassen. «Oh mein Gott, wie herzerwärmend er einen anschaut und wie friedlich er ist, wenn er schläft, wie ein kleiner Buddha.» Und weiter sagt sie: «Ich kann diesen Traum bisher kaum greifen, so überwältigend ist er. Freudentränen und ein tiefes Gefühl überwältigender Liebe! Immer wieder Tränen des Glücks. Die Geburt war die grösste Herausforderung meines Lebens. Aber am Ende hat das allergrösste Geschenk und das Glück unseres Lebens auf uns gewartet.»

Partner Sebastian war bei der Geburt des gemeinsamen Sohnes auch dabei. «Er ist der wichtigste Mann an meiner Seite – meine Liebe!», so die Sängerin. Die Geburt war verständlicherweise sehr intensiv: «Ich kann nur meinen vollsten Respekt gegenüber allen Mamis aussprechen. Wow, was für eine Reise! Was Ihr alles gebt, um uns auf diese Welt zu bringen! Und dass es so an die Grenzen geht, hat mir niemand vorher verraten.» Jetzt wolle sich die kleine Familie erst einmal Zeit nehmen, sich kennenzulernen und den Alltag zu dritt zu geniessen. Der Name des Kleinen ist noch nicht bekannt.

Grösster Wunsch geht in Erfüllung

Seit Jahren habe sie sich bereits ein Kind gewünscht, wie sie im März auf Instagram zugab. Sie wollte diesen Wunsch aber immer der Natur überlassen. «Jetzt haben die Natur und die Bestimmung entschieden, uns dieses kleine Wunder zu schenken! Ich bin wahnsinnig glücklich und freue mich unendlich! Es war eine Riesenüberraschung und kam als Weihnachtsgeschenk zu uns!», so die Sängerin damals.

Noch vor einer Woche gab sie ihren Fans ein Update auf Instagram: «Endspurt, ihr Lieben! Jetzt kann es jeden Tag so weit sein. Wir warten gespannt auf unseren kleinen Schatz, auf unser Geschenk!» Auf dem Bild war eine hochschwangere Jeanette Biedermann neben einem hübschen Stubenwagen zu sehen.