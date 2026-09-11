Börni feiert ihr Mutterglück: Am 13. August erblickte ihr Sohn Lou das Licht der Welt. «Ein 4-Kilo-Baby – da war der Kaiserschnitt die sicherste Option», sagt die Sängerin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Börni verkündet Geburt ihres Sohnes Lou am 13. August 2026

Der 4-Kilo-Baby musste per Kaiserschnitt geholt werden, beide wohlauf

Börnis neue Single «Bound to Win» erscheint am Freitag, Shows ab November

Michel Imhof Teamlead People

Im April machte sie ihre Schwangerschaft öffentlich, nun verkündet Börni (40) die Geburt ihres ersten Sohnes. «Zwei Tage nach meinem Geburtstag kam Lou zur Welt», so die Musikerin und ehemalige «MusicStar»-Teilnehmerin zu Blick.

Passiert ist es also am 13. August. «Es ging dann doch ziemlich schnell, wenn man den Durchschnitt von etwa zwölf Stunden bei einer Erstgeburt anschaut», so Börni. «Mittags setzten die Wehen ein, und hätte der Kleine durchgepasst, wäre er wohl innert fünf bis sechs Stunden da gewesen. Am Ende war das 4-Kilo-Baby dann doch etwas zu gross, und es war sicherer, einen Kaiserschnitt zu machen. Das Wichtigste ist, dass alle gesund und wohlauf sind.»

Einkaufen wird mit Lou zum Abenteuer

Den ersten Monat als Eltern haben Börni und ihr Partner, Unternehmer Pascal Müller (47), gut gemeistert, sagt die Sängerin. «Diese Zeit ist das Schönste, was man als Mensch erleben darf», schwärmt sie. «Alles ist neu, alles ist spannend. Obwohl Umstellungen natürlich immer etwas anstrengend sind.»

Besonders die ersten paar Tage seien ungewohnt gewesen. «Weil man noch nicht weiss, wie was funktioniert und jede der gefühlt 20 Hebammen im Schichtbetrieb etwas anderes rät. Aber Stück für Stück habe ich meinen eigenen Weg gefunden. Ich lernte Lou besser kennen und fand heraus, was ihm guttut und was eher nicht.» Jetzt sei jeder Tag ein neues Abenteuer. «Und sei es nur, wenn man mit dem Kleinen einkaufen geht.»

Derzeit wohnen Mama und Papa an einem Ort

Lou ist ein «kleiner, bisher überwiegend sehr fröhlicher und entspannter Baby-Mann, der nun immer wacher wird, alles beobachtet und auch ordentlich herumzappelt», erzählt Börni. «Pascal sagt, er sehe aus wie ich. Ich kann das irgendwie nicht beurteilen. Ich finde ihn einfach mega niedlich und liebe den kleinen Kerl jetzt schon über alles.»

Eigentlich wohnt Börni im Langstrassenquartier und Papa Pascal Müller in einem anderen Stadtzürcher Kreis. Für den Sohnemann haben sie sich temporär auf ein gemeinsames Domizil geeinigt. «Ich gehe aber davon aus, dass sich das einpendeln wird und wir langfristig wieder so leben wie vorher.»

«Happy Mama, happy Child»

Müller, der selbst ein Fussballteam trainiert, hat mit seinem Sohn schon erste Kicks probiert. «Es ist wunderschön, den Papa mit seinem Sohnemann zu sehen und zu erleben, wie glücklich er ist», sagt Börni. «Ich bin gespannt, ob Lou einmal ein kleiner Sänger, Fussballer oder etwas ganz anderes wird. Hauptsache glücklich!»

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Musikalisch bleibt Börni am Ball. Am Freitag erscheint ihre Single «Bound to Win», im November will sie wieder auf der Bühne stehen. 2027 soll es zudem mit der «The 80's Live Show» weitergehen. «Happy Mama, happy Child – oder wie sagt man? Man darf sich selbst als Mama nicht verlieren.»