Nach 287 Probenstunden feierte die interaktive Parade «Disney Princess Cavalcade» am 23. Juli 2026 Premiere in der Disney Adventure World und Blick war vor Ort.

Jetzt winken die Prinzessinnen an ihrer eigenen Parade

Jetzt winken die Prinzessinnen an ihrer eigenen Parade

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Disney Adventure World feierte im März die neue Parade mit Prinzessinnen

Prinzessinnen tanzen interaktiv mit Kindern, schaffen unvergessliche Momente

287 Probenstunden und 1,5 Jahre Arbeit stecken hinter der Parade

Jaray Fofana Redaktorin People

Kurz nach der Eröffnung des umgestalteten zweiten Parks im März, darf Blick erneut exklusiv hinter die Kulissen der Disney Adventure World blicken: Bei der Premiere der neuen «Disney Princess Cavalcade»-Parade tanzten die Prinzessinnen hautnah mit den kleinen Fans.

Schon vor dem Start der Parade ist die Vorfreude entlang der Uferpromenade der Adventure Bay spürbar. Zahlreiche Kinder stehen voller Begeisterung in der ersten Reihe – viele von ihnen selbst als ihre Lieblingsprinzessin verkleidet.

Vollkommen interaktiv gestaltet

Das Besondere an der neuen Parade: Sie ist vollkommen interaktiv gestaltet. Auf der Strecke zwischen dem künftigen «König der Löwen»-Bereich und dem neuen Restaurant The Regal View halten die paradiesischen Wagen an. Vaiana, Raya, Tiana und Rapunzel steigen herab und laden die kleinen und grossen Gäste zum Mittanzen ein.

Ob pazifisch inspirierte Tanzschritte von Vaiana oder fernöstlich angehauchte Bewegungen von Raya – die Prinzessinnen nehmen sich Zeit für persönliche Begegnungen. Die Augen der Kinder leuchteten, als sie Hand in Hand mit ihren Heldinnen tanzen konnten.

287 Probenstunden

Hinter dem mehrmals täglich stattfindenden Spektakel steckt enormer Aufwand: Eineinhalb Jahre Arbeit und insgesamt 287 Probenstunden haben die Teams von Disneyland Paris in die neue Parade investiert.

Die Paradewagen führen durch die Welten der vier Heldinnen – von der Insel Motunui («Vaiana») über den Herzpalast («Raya») und New Orleans («Küss den Frosch») bis hin zur gemütlichen Taverne «Zum Quietscheentchen» aus «Rapunzel». Auch die beliebten tierischen Begleiter wie Schweinchen Pua, Hahn Heihei oder Chamäleon Pascal sind mit von der Partie.

Handwerklich wird geklotzt: Für Moanas Drachen wurden über 120 Meter Fransenbänder in Handarbeit gefertigt, während 900 einzelne Stoffstücke die Mähnen auf Rayas Wagen zieren.

Der Beitrag entstand im Rahmen einer Pressereise.