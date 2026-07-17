Disney-Star Hilary Duff spricht über Beauty-Eingriffe

Hilary Duff spricht offen über ihre Schönheitsgeheimnisse. Neben Botox und Microneedling schwört der Ex-Disney-Star auf Lachssperma-Behandlungen. Auch ihr Mann Matthew Koma ist begeistert von diesem Trend.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Hilary Duff (38) verrät ihre Beautygeheimnisse, inklusive Lachssperma-Behandlungen

Ihr Mann Matthew Koma nutzt ebenfalls die ungewöhnliche Behandlung und liebt sie

Polynukleotide und PDRN in Lachssperma begeistern Stars wie Kim Kardashian

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Hilary Duff (38) sieht auch 25 Jahre nach ihrem Durchbruch als Lizzie McGuire noch immer wie das Teenie-Idol der Millennials aus. Jetzt gibt die Schauspielerin, Sängerin und dreifache Mutter endlich Einblicke in ihre Beautygeheimnisse – und hält sich dabei nicht zurück. «Ich probiere alles aus, wenn es um Hautpflege und Schönheitsbehandlungen geht – zumindest die nichtinvasiven», verriet Duff dem Magazin «People».

Botox gehört für die Texanerin längst zur Routine: «Ich liebe Botox», sagt sie. Auch Microneedling, eine Methode, bei der feine Nadeln in die Haut gestochen werden, um die Kollagenproduktion anzuregen, habe es ihr angetan. «Ich bin total begeistert», schwärmt Duff. Besonders aussergewöhnlich ist jedoch eine weitere Behandlung, die sie regelmässig anwendet: Gesichtsbehandlungen mit Lachssperma. «Sie wirken so gut», erklärt sie im Interview. Diese Methode, die auf die injizierte Anwendung von Polynukleotiden und dem DNA-Baustein PDRN setzt, hat bereits prominente Fans, darunter Kim Kardashian (45), Jennifer Aniston (57) und die Deutsche Simone Ballack (50).

Auch ihr Mann setzt auf Lachssperma

Duff hat sogar ihren Ehemann, den Musiker Matthew Koma (39), überredet, die Lachssperma-Behandlung auszuprobieren. «Er ist total begeistert. Er liebt es», erzählt sie. «Er ist sogar richtiggehend vernarrt.»

Trotz ihrer Offenheit für minimalinvasive Eingriffe hat Duff den Schritt zu umfassenden Schönheitsoperationen noch nicht gewagt. Bereits 2023 sprach sie im Podcast «The Mother Daze» über ihr Verhältnis zum Älterwerden. «Ich fühle mich so viel glücklicher in diesem Körper, der nicht perfekt ist», sagte sie damals. «Ich fühle mich viel mehr wie ich selbst. Es ist einfach das Alter. Mit jedem Jahr wird man ein bisschen mehr sich selbst.»

«Es ist wichtig, sich selbst gut zu behandeln»

Dass Duff auf natürliche Weise altert, ist für viele ein Vorbild. Mit ihren makellosen Looks und der strahlenden Haut begeistert sie Fans auf der ganzen Welt. Wie die Schauspielerin und Sängerin betont, sei nicht nur die richtige Pflege entscheidend. Auch ein ausbalancierter Lebensstil gehöre dazu. «Es ist wichtig, sich selbst gut zu behandeln und sich Zeit für sich zu nehmen», erklärte sie in einem früheren Interview.