Model Lilly Becker setzt auf Ehrlichkeit und Schönheit. Sie teilt offen ihren Besuch beim Beauty-Doc, wo ihre Kieferpartie mit Hyaluron-Filler betont wurde. Fans feiern sie für ihre authentische Art.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lilly Becker feiert bald ihren 50. Geburtstag, hat keine Angst vor dem Alter

Sie betont ihre Kieferpartie mit Hyaluron-Filler, dokumentiert Behandlung auf Instagram

Fan-Komplimente: «Eine der schönsten Frauen» und «sooo sympathisch»

Saskia Schär Redaktorin People

Lilly Becker wird in einer Woche 50 Jahre alt. Angst vor dem Alter hat sie nicht, wie sie bereits vor ihrem 49. Geburtstag verriet. Auch gegen ein bisschen optisches Nachhelfen hat sie nichts einzuwenden, nimmt ihre Fans gar zu ihrem Termin beim Beauty-Doc mit.

Das Model liess seine Kieferpartie, die sogenannte Jawline, mit Hyaluron-Filler behandeln, um ihre Gesichtszüge zu betonen und zu modellieren. Den Eingriff dokumentierte sie in einem Video, das sie auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte. Zuvor gönnte sie sich bereits ein Hydra-Facial. Über das Ergebnis zeigt sie sich begeistert.

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Und auch von den Fans gibt es kaum Negatives zu lesen, sondern Komplimente en masse: «Lilly, man muss dich einfach lieben, weil du sooo sympathisch bist», schreibt ein User. «Eine der schönsten Frauen», so ein weiterer Kommentar.

Erfrischend ehrlich

Die gebürtige Niederländerin, die vor über zwei Jahrzehnten an der Seite der Tennislegende Boris Becker (58) ins Rampenlicht trat, begeisterte ihre Fans bereits Ende März mit ihrer Ehrlichkeit. Damals war sie in einem Instagram-Video vom Magazin «Bunte» zu sehen, in dem sie mit alten Bildern konfrontiert wurde. Zu einem der Schnappschüsse meinte Becker damals, wie jung sie doch darauf aussehe, woraufhin die Reporterin antwortete, sie sehe doch noch immer genau gleich aus. Becker nahm das Kompliment dankend an, aber sagte auch direkt: «That's Botox, girls, Laser und Botox.» Erfrischend ehrlich.