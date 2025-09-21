Lilly Becker durfte am Samstag im Festzelt Wildstuben am Oktoberfest das erste Fass anzapfen. Bevor sie allerdings zur Mass greifen durfte, musste sie erst einmal einen Gerichtsvollzieher bezahlen, der plötzlich vor ihr stand – inklusive Polizei.

«Ja, ohne Schlagzeile geht es eben nicht», sagt Lilly Becker (49) im Gespräch mit RTL, nachdem sie das erste Fass im Festzelt Wildstuben am diesjährigen Oktoberfest in München angezapft hat.

Mit der Schlagzeile meint die Ex von Boris Becker (57) das kleine Drama, das sich vor dem grossen Zapf-Moment abspielte. Denn wie «Bild» schreibt, tauchten um 11:30 Uhr – eine halbe Stunde vor Lilly Beckers grossem Auftritt – plötzlich zwei Polizisten im Festzelt auf. Und mit ihnen ein Gerichtsvollzieher. Die entsprechenden Fotos liegen «Bild» vor.

Offene Rechnung mit fünfstelligem Betrag

Lilly Becker hatte nämlich eine Rechnung an Axel Springer nicht gezahlt, die seit langem offen war. Sie schuldete dem Medienunternehmen aufgrund einer verlorenen juristischen Auseinandersetzung einen fünfstelligen Betrag. Trotz mehrmaliger Aufforderung soll sie diesen aber schlicht nicht bezahlt haben. Also wurden die grossen Geschütze aufgefahren.

Der Gerichtsvollzieher und die Polizisten begleiteten Lilly Becker vor dem Anzapfen aus dem Zelt hinaus und sie musste noch vor Ort eine Überweisung an Axel Springer tätigen. Gegenüber «Bild» bestätigt die amtierende Dschungel-Königin dann auch: «Ich habe bezahlt.» Und ihre Managerin ergänzt: «Sie hat alles bezahlt. Per Echtzeit-Überweisung.»

Im Anschluss an diesen Stress ging es dann aber für Lilly Becker zum spassigen Teil des Tages über: dem Anzapfen des Bierfasses. Sechs Schläge brauchte sie, dabei hatte sie gehofft, nur zwei zu brauchen und Heidi Klum (52), die vier Schläge brauchte, damit zu übertreffen. Trotzdem freute sich Lilly Becker über den Moment und nahm danach erst einmal auf den Polizei-Schreck einen kräftigen Schluck aus ihrer Mass. Na dann: Prost!