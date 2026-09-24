Taylor Swift stellt Fans mit einem Foto vor ein Rätsel: Warum hat eine Milliardärin nicht die Mittel, sich einen talentierten Bildbearbeiter zu leisten? Swift sehe auf dem Bild aus wie KI-generiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift kündigt neues Deluxe-Album und Single «Patient Zero» an

Fans spotten über missglückte Photoshop-Bearbeitung auf Instagram-Foto

Vier neue Songs mit Martin Shellback und Max Martin, aufgenommen 2025

Sophie Ofer Redaktorin People

Rund zweieinhalb Monate ist ihre Mega-Hochzeit her; seitdem hat man nur wenig von Taylor Swift (36) gehört oder gesehen. Auf ein Bild vom Hochzeitskleid beispielsweise warten Fans bis heute.

Am Mittwoch dann plötzlich die Überraschung: Swift kommt mit neuen Songs um die Ecke, veröffentlicht eine Art Deluxe-Version ihres jüngsten Albums «The Life of a Showgirl» (2025). Doch neben Begeisterung und spannungsvoller Erwartung sorgt die Ankündigung auch für einigen Spott im Netz. Der Grund: ein scheinbar missglückter Photoshop-Einsatz.

«Bitte engagiere einen professionellen Fotografen»

Taylor Swift überraschte ihre Fans auf Instagram mit der Ankündigung ihrer neuen Single «Patient Zero». Dazu veröffentlichte die 36-Jährige ein Foto von sich, auf dem sie in einem schwarzen Neckholder-Kleid an einer Betonwand lehnt.

Was den Fans dabei sofort ins Auge fällt: Swifts Arm sieht so stark bearbeitet aus, dass er fast mit ihrem Körper zu verschwimmen scheint; von einer Achselhöhle fehlt jede Spur. Auch das Kleid sorgt im Netz für Gesprächsstoff. Fans beklagen, es sehe aus, als hätte man es in der Nachbearbeitung mit schwarzer Farbe aufgemalt.

«Es tut mir wirklich leid, aber warum sieht ihr Seitenprofil so schlecht bearbeitet aus? Es wirkt viel zu stark retuschiert und fast schon wie von einer KI erstellt», schreibt eine Userin auf X. Eine weitere meint: «Die Photoshop-Bearbeitung auf dem Cover ist furchtbar … Mädel, du bist Milliardärin, bitte engagiere einen professionellen Fotografen.»

Die Diskussion über die Photoshop-Panne scheint derzeit Swifts gesamte Marketingkampagne für ihre neuen Songs zu überschatten.

«Aus der Existenz wegretuschiert»

Auf Instagram heisst es scherzhaft: «Sie haben ihre Schulter aus der Existenz wegretuschiert.» Einige Fans fragen sich, ob die Bearbeitung absichtlich so auffällig aussieht. Für Gründe dafür fehlt es den Swifties bislang allerdings an der nötigen Fantasie.

Swift kündigte für Freitag das Deluxe-Album «The Life of a Showgirl: The Encore» an. Darauf sollen vier neue Songs veröffentlicht werden. Diese habe sie vor rund einem Jahr mit ihren Langzeit-Kollaboratoren, den Pop-Koryphäen Shellback (41) und Max Martin (55), in Schweden aufgenommen.