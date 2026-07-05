Nach dem grossen Jawort von Taylor Swift und Travis Kelce am 3. Juli kommen immer mehr Details ans Licht. So sollen sich die Sängerin und der NFL-Star etwa sehr lange Ehegelübe gegeben haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Taylor Swift und Travis Kelce heirateten im Madison Square Garden, New York

Kosten: 20 Mio. Dollar, Brautkleid von Dior, Promi-Gäste wie Paul McCartney

20-minütige Eheversprechen, Dekoration mit Farnen, Feuerwerk in Rhode Island

Die Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) im Madison Square Garden in New York City (USA) gilt als eines der Promi-Ereignisse des Jahres und wird wohl noch lange für Gesprächsstoff sorgen.

Noch immer warten die Fans sehnlichst Bilder von der Trauung, denn die Veranstaltung war streng abgeschirmt und die 1000 geladenen Gäste sollen zu Stillschweigen verpflichtet worden sein. Trotz allem gaben schon einige anwesende Prominente erste Einblicke hinter die Kulissen; über Insider dringen nach und nach weitere Details an die Öffentlichkeit.

20-minütige Eheversprechen

Für die Zeremonie liess sich das Paar offenbar nicht lumpen. Bis zu 20 Millionen Dollar sollen die beiden für ihr Traum-Jawort im Madison Square Garden investiert haben. Klingt viel, beläuft sich aber für die zweifache Milliardärin Swift gerade mal auf 1 Prozent ihres Vermögens. Und Travis Kelce konnte von seinen 90 Millionen sicher auch noch das ein oder andere beisteuern.

Die beiden liessen mehrere Bereiche der Arena umgestalten. «Es sah aus wie ein Wald», beschreibt der Insider laut «People» die Innendekoration aus Farnen und Bäumen. Die Sitze sollen weiss bezogen worden sein.

Die «Daily Mail» veröffentlichte bereits Aufnahmen, die ebendiese Deko zeigen sollen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laut dem «People»-Insider soll Taylor Swift einen Gang zu einer Bühne entlanggeschritten sein, auf der sich das Paar dann das Jawort gab. Die Eheversprechen dauerten der Quelle zufolge jeweils etwa 20 Minuten. Swift und Kelce sollen sie aus goldenen Büchern vorgelesen haben. An die Gäste verteilte das Paar bestickte Taschentücher.

Ein Bild von Taylor Swifts Brautkleid wurde noch immer nicht veröffentlicht. Laut einer Erklärung des Swift-Sprechers stammten die Looks von Braut und Bräutigam von Christian Dior Haute Couture. Entworfen worden seien sie von Jonathan Anderson, dem Kreativdirektor der Damen-, Herren- und Haute-Couture-Kollektionen des Hauses.

Auftritte von McCartney und Nicks

Nach der Zeremonie bat Swifts Mutter dem Insider zufolge die Gäste in einen Empfangsraum mit Bühne. Dort trat Paul McCartney (84) mit dem Beatles-Titel «I Want to Hold Your Hand» auf, auch Stevie Nicks (78) gehörte laut «People» zum Aufgebot. Beide sind seit langem eng mit Swift befreundet.

Beim Empfang standen dem Bericht zufolge an mehreren Stationen italienische Spezialitäten, Sushi und Fingerfood bereit. «Es gab überall Bars», so die Quelle. Trotz der Grösse des Veranstaltungsortes sei es sehr voll gewesen.

Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper und Dakota Johnson. Geschenke waren angeblich nicht erwünscht. Wie 49ers-Profi George Kittle verriet, waren die Gäste gebeten worden, keine mitzubringen.

Feuerwerk in Rhode Island

Einen Tag nach der Hochzeit rückte ein weiterer Schauplatz in den Fokus: Wie das US-Portal «TMZ» berichtet, erhellte am Unabhängigkeitstag (4. Juli) ein Feuerwerk den Nachthimmel neben Swifts Anwesen im Küstenort Watch Hill in Rhode Island.

Im Haus habe zudem grösstenteils Licht gebrannt. Ein Augenzeuge berichtete demnach von Bewegung auf dem Grundstück, wer dort war, blieb aber unklar. Swift ist dafür bekannt, am 4. Juli Gäste in ihrem Haus am Meer zu empfangen.