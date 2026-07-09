Rund um die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce macht ein New Yorker Künstler ein Geschäft mit Strassenmüll. Diesen verkaufte er für 25 Dollar das Stück. Swifties griffen begeistert zu.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Künstler Justin Gignac verkauft Müll von Swifts Hochzeit am 3. Juli

Ein Ovulationstest in den Würfeln sorgte für besondere Aufmerksamkeit

50 Müllwürfel für 1250 Dollar in nur 24 Stunden verkauft

Wer nicht auf die Gästeliste kam, muss sich eben mit dem begnügen, was auf der Strasse liegen bleibt. Nach diesem Motto verkauft der New Yorker Künstler Justin Gignac derzeit Müll, den er rund um den Madison Square Garden aufgesammelt hat. Dort feierten Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am 3. Juli ihre Hochzeit. Für 25 US-Dollar pro Stück landet der Abfall in kleinen Plastikwürfeln bei kaufwilligen Fans, wie aus der Online-Anzeige hervorgeht.

Die Ausbeute kann sich sehen lassen: Zigarettenkippen, Strohhalme, Flaschendeckel, weggeworfenes Plastikbesteck und ein verlorener Kopfhörer haben unter anderem ihren Weg in die durchsichtigen Behälter gefunden. In einem Würfel steckt nach Gignacs Angaben sogar ein Ovulationstest. Ausverkauft ist die Kollektion inzwischen ohnehin.

Für seine Sammelaktion legte sich Gignac ordentlich ins Zeug. Im Smoking und mit einer Greifzange bewaffnet zog er durch Midtown Manhattan, um alles einzupacken, was die Feiernden oder andere New Yorkerinnen und New Yorker hinterlassen hatten. Danach verpackte er die Fundstücke und stellte sie online zum Verkauf. Innert 24 Stunden sind nach Angaben des Künstlers alle 50 Würfel verkauft gewesen, was ihm 1250 Dollar eingebracht hat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Der schönste Tag ihres Lebens»

In der Online-Anzeige schreibt der Künstler über den gesammelten Müll, er sei «so nah an Taylor und Travis' grossem Tag» gesammelt worden, «wie man ohne Einladung nur kommen konnte». Die Käuferinnen und Käufer könnten nun «ein Stück des schönsten Tages deines ... ich meine, ihres Lebens» immer bei sich tragen. Ob der Ovulationstest, Zigaretten und Co. allerdings tatsächlich einem der Hochzeitsgäste gehört hatte, ist mehr als fraglich.

Gignac kam allerdings nicht erst im Zusammenhang mit der Megahochzeit auf die Idee des Müllsammelns und Verkaufens, sondern macht dies bereits seit 25 Jahren, wie er in einem Radiointerview mit Kiss 92.5 erklärt. Selbst sei er leider nicht eingeladen gewesen, «sodass ich keinen von diesem wirklich guten Müll von drinnen bekommen konnte». Auf die Frage, wie viel von dem von ihm gesammelten Müll seiner Schätzung nach tatsächlich von der Hochzeit stammt, gibt er diese ernüchternde Antwort: «Wenn ich raten müsste, würde ich sagen: nichts davon. Denn die Hochzeit lief ja noch.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Hochzeit von Swift und Kelce im Madison Square Garden von New York zählte über 1000 Gäste. Unter den prominenten Besuchern waren Medienberichten zufolge auch Brad Pitt, Ed Sheeran, Reese Witherspoon und Steven Spielberg. Durch die Zeremonie soll Schauspieler Adam Sandler geführt haben.