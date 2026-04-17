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«Bin immer für dich da»
Ex-Partner sendet Botschaft an Patrice Aminati

Nachdem Patrice Aminati in einem tränenreichen Video von massiven Rückschlägen in ihrer Krebstherapie berichtet hat, bekundet Ex-Partner Daniel, dass er ihr beistehen will. «Ich bin immer für dich da», so der Moderator.
Publiziert: 18:05 Uhr
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Daniel und Patrice Aminati sind seit einigen Monaten getrennt.
Foto: IMAGO/Matthias Gränzdörfer

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Daniel Aminati unterstützt Ex-Partnerin Patrice trotz Trennung bei Krebsdiagnose
  • Patrice kämpft seit 2023 gegen unheilbaren schwarzen Hautkrebs mit Metastasen
  • Hochzeit 2022, Trennung September 2025; Tochter wurde im August 2022 geboren
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Trotz ihrer Trennung hält Daniel Aminati (52) an einem Versprechen fest: für seine schwer erkrankte Ex-Partnerin Patrice (30) da zu sein. Nachdem sie ihre Community am Mittwoch mit einem tränenreichen Video über die massiven Rückschläge ihrer Krebstherapie informiert hatte, reagiert ihr Ex-Partner nun mit einer öffentlichen Botschaft der Freundschaft und Unterstützung.

«Bin immer für dich da»

«Nicht jeder Tag ist gut», sagte sie mit brüchiger Stimme. Die Behandlungen vertrage sie «nicht gut», manchmal fehle schlicht die Kraft, weiterzumachen. An manchen Tagen liege sie nur im Bett, schlafe und kämpfe sich durch Schmerzen und Nebenwirkungen. Und doch formulierte sie einen einfachen, eindringlichen Wunsch: Sie wolle «einfach gerne weiterleben».

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In mehreren Instagram-Storys richtete der ProSieben-Moderator emotionale Worte an die Mutter seiner Tochter. Zu einem gemeinsamen Familienfoto postete er die entschlossene Botschaft: «Wir schaffen das!» In einer weiteren Story, die Patrice zeigt, wurde er noch persönlicher und schrieb: «Du schaffst das! Ich bin immer für dich da, das weisst du.»

Seit einigen Monaten getrennt

Patrice Aminati hat bisher nicht öffentlich auf die Worte ihres Ex-Partners reagiert. Erst im Dezember 2025 hatte Patrice öffentlich gemacht, dass sie und Aminati bereits seit September getrennte Wege gehen. Als Liebespaar hätten sie sich im Alltag verloren, erklärte sie damals.

Seit 2023 kämpft die 30-Jährige gegen schwarzen Hautkrebs. Die Erkrankung gilt als unheilbar; zuletzt wurden Metastasen in mehreren Organen festgestellt. Im April 2022 hatten Patrice und Daniel Aminati sich nach drei Jahren Beziehung das Jawort gegeben. Kurz danach - im August 2022 - kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

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