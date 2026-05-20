2027 wird ein grosses Jahr für Bernhard Brink: Der Schlagersänger feiert seinen 75. Geburtstag und sein 55-jähriges Bühnenjubiläum. Das will er mit seinen Fans auf einer Abschiedstournee zelebrieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bernhard Brink (74) kündigt Abschiedstournee «Danke für die Zeit» für 2027 an

Tour startet am 3. September 2027 in Halle, Finale findet in Rosenheim statt

Vorverkauf für Tickets läuft, keine Konzerte in der Schweiz geplant

Für Bernhard Brink (74) stehen 2027 gleich zwei Jubiläen an: Er wird 75 Jahre alt, feiert 55 Jahre auf der Bühne und sagt dieser gleichzeitig Ade. Brink hat eine Abschiedstournee mit dem Titel «Danke für die Zeit» auf Instagram angekündigt.

Demnach will er die Meilensteine zusammen mit seinen Fans feiern – unter anderem in Dresden, Hamburg, Bremen und Berlin. Los geht es am 3. September 2027 in Halle (Saale), am 20. Oktober 2027 findet das Abschlusskonzert in Rosenheim statt.

Er werde «mit allen Hits im Gepäck, meinen persönlichen Geschichten und emotionalen Momenten» auftreten, verspricht Brink. «Ich freue mich, euch dort zu sehen. Danke für EURE Zeit», heisst es weiter. Als Support-Act wird ihn die Elsässer Schlagersängerin Romy Kirsch (31) begleiten, wie schlagerpuls.de berichtet. Der Ticketvorverkauf für die Tournee ist bereits gestartet. Stopps in der Schweiz sind keine geplant.

Abschied von der Bühne, nicht von der Musik

Trotz Bühnenabschied wird Brink sich nicht ganz aus dem Musikgeschäft zurückziehen. Es sei «kein Karriereende», sagte er laut t-online bei einer Pressekonferenz in Berlin, bei der er die Tournee ankündigte. «Ich werde weiter Musik machen. Aber eine Tournee wird es in der Form nicht mehr geben», zitiert ihn das Portal. Im Rahmen der Konzertreise werde es «einige Überraschungen» geben, erklärte er.

Bernhard Brink begann seine Musikkarriere in den 1970er-Jahren, sein erstes Album «Ich bin noch zu haben» erschien 1976. Bekannt wurde er durch Lieder wie «Liebe auf Zeit», «Blondes Wunder» und «Ich wär' so gern wie du». Sechsmal trat er beim nationalen ESC-Vorentscheid an, scheiterte jedoch jeweils. Später moderierte er zudem einige Schlagershows im Fernsehen und Radio.

Das Jahr der Abschiedstouren

Während Bernhard Brink seine Abschiedstournee noch vor sich hat, befindet sich Howard Carpendale (80) mitten in der seinen. Seit dem 12. März ist er mit seiner «Let's do it again, again!»-Tour unterwegs, macht damit in der Schweiz, Österreich und Deutschland Halt.

Die frisch getrennte Schlagersängerin Michelle hat ihre Abschiedstour bereits hinter sich. Am 15. Februar – ihrem 54. Geburtstag – spielte sie ihr letztes Konzert in der Berliner Uber Arena und verabschiedete sich somit nach knapp 34 Jahren von der grossen Bühne.