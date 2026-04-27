In seiner «Heute-Show» machte sich Oliver Welke über die Fans von Howard Carpendale lustig. Das wollte der Schlagersänger nicht auf sich sitzen lassen und forderte eine Entschuldigung. Der Comedian erklärt seinen Witz nun – zeigt aber keine Reue.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Oliver Welke (60) verspottet Howard Carpendale (80) in der «Heute-Show» mit Witz

Carpendale nennt Welke «asimässig», fordert Konzertbesuch zur Empathieschulung

Wayne Carpendale und weitere Promis unterstützen Howard, kritisieren Welke öffentlich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Oliver Welke (60) wollte in der letzten Ausgabe seiner «Heute-Show» beweisen, dass er witziger sein kann als ein KI-Roboter, der in einem Pflegeheim den Bewohnerinnen und Bewohnern einen Witz erzählt.

Die Reaktion von Welke, um zu beweisen, dass er trotzdem nicht von einem Roboter ersetzt werden kann? «So ein Pflegeroboter, der muss doch altersgerechte Witze erzählen! So was wie: Was hat hundert Beine und riecht nach Urin? Die erste Reihe im Howard-Carpendale-Konzert», kommt der Spruch, bei dem er in Gelächter ausbricht.

Carpendale ist erschüttert

Die Reaktion von Howard Carpendale (80) lässt nicht lange auf sich warten und der Schlagersänger wendet sich in einem Video auf Instagram an den Komiker. «Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte nie gedacht, dass du diese Tendenzen hast, Menschen anzumachen, die sich gar nicht wehren können», so der Südafrikaner. Und er geht sogar noch weiter und fragt Welke: «Sag mal, spinnst du? Warst du bei einem Konzert von mir, hast du überhaupt eine Ahnung, wovon du redest?»

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Das Verhalten von Oliver Welke findet Howard Carpendale «Asi-mässig». Er forderte Welke dazu auf, einmal ein Konzert von ihm zu besuchen, damit er dem Moderator «Empathie» beibringen könne.

Welke zeigt sich uneinsichtig

Statt einer Entschuldigung legte Oliver Welke gegenüber «Bild» aber noch mal nach: «Unser Thema in der Sendung war KI, und in einem Ausschnitt erzählt ein Pflegeroboter einen schlechten Witz. Danach habe ich versucht, einen noch schlechteren draufzusetzen – hat ja auch geklappt.» Dann gab er zu, noch nie an einem Konzert von Carpendale gewesen zu sein. «Aber ich wette, dass da wohlriechende Menschen jeden Alters sitzen», sagt Welke.

Carpendale bekommt Rückendeckung

Auf das Video von Howard Carpendale reagieren auch diverse Personen aus der Unterhaltungsbranche. Sein eigener Sohn Wayne Carpendale (49) postet auf dem eigenen Instagram-Kanal ein Reaktionsvideo und sagt: «Deswegen lieb ich meinen Dad. Für das, was er ist. Nicht für das, was er sein will. Schäm dich, Oliver.»

Auch Party-Sänger Ikke Hüftgold (49) stellt sich auf Carpendales Seite und kommentiert: «Warum beschimpft ihr, «Heute-Show» und ZDF, die einzige Zielgruppe, die eurem Sender geblieben ist? Beschimpft doch lieber mich!» Sänger Jay Khan (44) bezeichnet Howard Carpendale schlichtweg als «King».