Nach der Trennung von Eric Philippi spricht Sängerin Michelle erstmals über ihren Schmerz. In einem emotionalen Livevideo auf Instagram beschreibt sie den harten Heilungsprozess – und ihre Bemühungen, sich selbst wiederzufinden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle spricht offen über Trennung von Eric Philippi Anfang Mai

Emotionale Instagram-Aussagen: «Ich habe ihn zum Teufel gejagt»

Über 30 Minuten Video: Heilungsprozess dauert, keine genauen Trennungsgründe

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Nach ihrer überraschenden Trennung von Eric Philippi (29) Anfang Mai hat Schlagersängerin Michelle (54) zum ersten Mal offen über ihre Gefühle gesprochen. In einem emotionalen Livevideo auf Instagram gab der Schlagerstar Einblick in ihre schwierige Zeit nach dem Ende der Beziehung.

Im Februar hatte Philippi der Sängerin während eines Auftritts einen weiteren Heiratsantrag gemacht – nur wenige Monate später folgte die Trennung. Seit den Schlagzeilen war es still um Michelle geworden. In ihrem über 30 Minuten langen Video erklärte sie nun: «Ich bin gefühlt durch alle Höllen gegangen, die man haben kann. Ich habe gehasst, ich habe Wut gehabt, ich habe ihn zum Teufel gejagt, ich habe getrauert, ich habe so viel geweint.»

«Natürlich geht es einem nicht gut»

Um sich Zeit für die Verarbeitung zu geben, hatte Michelle bewusst Abstand von den sozialen Medien genommen. «Eigentlich wollte ich mich schon vor einer Woche melden, aber ich habe entschieden, mir noch etwas Zeit zu gönnen», erklärte sie. Sie befinde sich in einem Heilungsprozess, der noch längst nicht abgeschlossen sei. «Wie geht es jemandem, wenn man gerade in dieser Situation steckt? Natürlich geht es einem nicht gut, das ist ja ganz klar.»

Besonders der Anfang der Trennung sei für sie extrem schwierig gewesen. «Es hat so unfassbar wehgetan und so sehr geschmerzt, aber es hat mir auch gezeigt, wie angreifbar ich eigentlich noch bin», gestand sie. Diese Erkenntnis habe sie dazu gebracht, sich intensiv mit ihren eigenen inneren Blockaden und Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. «Das ist in den letzten Wochen ein sehr harter Prozess gewesen.»

«Alles im Leben hat einen Zeitpunkt»

Dennoch zeigt sich Michelle zuversichtlich, aus dieser Phase gestärkt herauszukommen. «Ich habe für mich gelernt, dass alles im Leben einen Zeitpunkt hat, auch wenn es dir im Moment noch nicht so erscheint.»

Michelle und Eric Philippi galten lange als Traumpaar der Schlagerszene. Ihre Trennung hat viele Fans überrascht und bewegt. Die Sängerin bedankte sich bei ihren Anhängern für die zahlreichen Nachrichten und die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Sie hoffe, dass ihre Offenheit anderen Menschen Mut machen könne, sich ebenfalls ihren Gefühlen zu stellen und an sich zu arbeiten.