Nach 14 Jahren zieht sie die Reissleine. Die deutsche Influencerin und Schauspielerin Julia Beautx hat angekündigt, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern und eine Auszeit nehmen muss.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Julia Beautx (27) pausiert alle Projekte, fokusiert sich auf ihre Gesundheit

Ihre Podcast-Tour im Oktober und ZDF-Serie «Downgrade» finden noch statt

Vier Millionen Instagram-Fans warten auf ihr Comeback nach unbestimmter Auszeit

Julia Willecke (27), besser bekannt als Julia Beautx, nimmt sich eine Auszeit. Die Influencerin und Schauspielerin erklärt, dass sie sich um ihre Gesundheit kümmern muss. Nach 14 Jahren auf Social Media legt sie ihre Projekte auf Eis.

Auf Instagram kündigt Willecke eine Pause auf unbestimmte Zeit an. Sie habe «lange drum gerungen», müsse nun jedoch ihre Projekte «schweren Herzens auf unbestimmte Zeit in den Schönheitsschlaf legen», um sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Die Schauspielerin wolle sich «aus Allem erst mal rausziehen».

«Muss meinen Kopf und mein Herz aufräumen»

Auch ihr Podcast «Die Nervigen», den sie gemeinsam mit Joey's Jungle seit vier Jahren betreibt, soll in diesem Zuge eingestellt werden. Willecke und ihr Podcastpartner Joey's Jungle (31) teilten seit vier Jahren ihre Gedanken und Dinge aus ihrem Leben mit den Zuhörerinnen und Zuhörern.

In einem Videoausschnitt erläutert Willecke: «Ich merke einfach, dass ich mich im Moment an einem Punkt befinde, wo ich mich um mich selber kümmern muss. Wo ich einfach erstmal wieder schauen und gucken muss, wer ich irgendwie bin, wer ich sein will, was ich machen möchte mit meinem Leben und irgendwie meinen Kopf und mein Herz aufräumen muss.» Das könne sie aber nicht schaffen, wenn sie so weitermache wie bislang.

In diesem Jahr noch auf Tour

Von der Bildfläche verschwindet Willecke aber vorerst noch nicht ganz. Die anstehende Podcast-Tour im Oktober soll wie angekündigt stattfinden, «um ein letztes Mal richtig mit euch feiern zu können». Ausserdem erklärt Willecke: «Ende des Jahres kommt meine Serie ‹Downgrade› endlich im ZDF raus - also spätestens da sehen wir uns auch noch mal.»

Sie wisse noch nicht, «wann und in welcher Form» sie nach der Auszeit zurückkommen werde, «aber ihr seid die Ersten, die es erfahren, wenn es soweit ist», verspricht sie ihren rund vier Millionen Followerinnen und Followern bei Instagram.