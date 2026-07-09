Ihre Mutter bekam die Diagnose Lungenkrebs, nur eine Woche darauf verstarb sie. Jennifer Grey nimmt nun öffentlich Abschied von ihrem grossen Vorbild.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Grey (66) teilt den Verlust ihrer Mutter Jo Wilder (94)

Wilder starb am 4. Juli, eine Woche nach Krebsdiagnose

Hollywoodstars wie Julianne Moore und Josh Gad bekunden ihr Mitgefühl

Sophie Ofer Redaktorin People

Traurige Nachricht von «Dirty Dancing»-Star Jennifer Grey (66): Auf Social Media teilt sie mit, dass ihre Mutter Jo Wilder verstorben ist. Die 94-Jährige hatte nur eine Woche zuvor eine Krebsdiagnose erhalten.

Mit herzzerreissenden Zeilen nimmt die amerikanische Schauspielerin öffentlich Abschied von ihrer geliebten Mutter, die «auf eigenen Wunsch» aus dem Leben geschieden sei.

«Sie war mutig und tiefgründig»

«Meine Mutter, Jo Wilder, ist am 4. Juli im Alter von 94 Jahren gestorben – auf ihren eigenen Wunsch, zu ihren Bedingungen, genau so, wie sie gelebt hat», schreibt Jennifer Grey in einem Abschiedspost auf Instagram. «Eine Woche zuvor fand sie heraus, dass sie Lungenkrebs hatte.» Ihre Mutter habe sich dazu entschieden, «diese Welt mit Würde zu verlassen». Grey sagt, dass dies «eine Ehre, keine Tragödie» sei.

Grey beschreibt, wie schön und talentiert ihre Mutter war – «eine aufstrebende junge Schauspielerin auf den New Yorker Bühnen». In jungen Jahren hat Jo Wilder im Theater gespielt. «Sie pflegte zu sagen, dass sie dieser Berufung nie ganz gefolgt sei; stattdessen ist sie Mutter geworden. Hätte sie sich für ihren Ehrgeiz statt für meinen Bruder und mich entschieden, hätten wir niemals die Mutter gehabt, die wir hatten», schreibt die trauernde Tochter.

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«Sie war mutig und tiefgründig», schliesst Grey den Beitrag. «Ich liebe dich Mom. Danke, dass du mir gezeigt hast, wie man alles mit Würde schafft, auch das hier.»

Hollywoodstars nehmen Anteil

Unter dem Beitrag sprechen ihr zahlreiche Fans und Hollywood-Kollegen ihr Mitgefühl aus. «Mein Beileid für deinen Verlust», schreibt die Schauspielerin Julianne Moore (65). «Ich sende dir ganz viel Liebe. Was für ein aussergewöhnliches Vorbild», kommentiert die bekannte US-Journalistin Katie Couric (69). «Viel Liebe» sendet ihr Josh Gad (45), der seine Stimme der Figur Olaf im Disney-Hit «Frozen» gab.

Auch Jennifer Greys Ex-Mann Clark Gregg (64) postet drei Herz-Emojis unter Greys Beitrag. Der «Marvel»-Schauspieler und Grey waren neunzehn Jahre lang verheiratet und haben eine gemeinsame Tochter; 2020 gaben sie ihre Trennung bekannt. Dennoch scheint Gregg ihr in der schwierigen Zeit nun beizustehen.