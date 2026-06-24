Jennifer Grey hat ihrer langjährigen Freundin Tracy Pollan mit einem besonderen Rückblick zum 66. Geburtstag gratuliert. Die Schauspielerin veröffentlichte ein Strandfoto aus den 1980er-Jahren, auf dem die beiden Freundinnen oben ohne posieren.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jennifer Grey gratuliert Tracy Pollan mit einem 80er-Jahre-Foto zum 66. Geburtstag

Die beiden Schauspielerinnen kennen sich seit ihrer Schulzeit in Manhattan

Pollan heiratete 1988 Michael J. Fox, mit dem Grey zuvor liiert war

Jennifer Greys gute Freundin Tracy Pollan feiert ihren 66. Geburtstag. Und was macht die «Dirty Dancing»-Schauspielerin? Sie gratuliert mit einem alten Oben-ohne-Schnappschuss – auf Instagram. Lediglich ein Bikinihöschen tragen die beiden Frauen auf dem Foto, welches einst am Strand entstand. Über ihr freizügiges Bild im Internet zeigt sich die Jubilarin belustigt, kommentiert: «Hahahaha I love you!!».

Zu dem Bild schrieb Grey: «Friendship like this is. ‹If you fall I will catch you, I›ll be waiting... time after time.‹» Mit den Zeilen zitierte sie den Song «Time After Time» von Cyndi Lauper aus dem Jahr 1984. Übersetzt bedeutet der Text: «Eine Freundschaft wie diese. ‹Wenn du fällst, werde ich dich auffangen, ich werde warten – immer wieder.›»

Freundschaft seit der Schulzeit

Die beiden Schauspielerinnen kennen sich bereits seit ihrer Jugend. In den 1970er-Jahren lernten sie sich als Schülerinnen der privaten Dalton School in Manhattan kennen. Auch beruflich kreuzten sich ihre Wege früh: Nach dem Schulabschluss standen sie gemeinsam für das ABC-Format «The Great Love Experiment» vor der Kamera, eine Ausgabe der Reihe «ABC Afterschool Special» aus dem Jahr 1984.

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Anschliessend entwickelten sich ihre Karrieren in unterschiedliche Richtungen. Tracy Pollan wurde vor allem durch ihre Rolle als Ellen in der Erfolgsserie «Family Ties» bekannt. Dort lernte sie auch Michael J. Fox kennen, den sie 1988 heiratete. Dieser war zuvor mit Grey liiert, bevor er sich bei den Dreharbeiten zu «Bright Lights, Big City» in Tracy Pollan verliebte.

Operation zerstört Karriere

Jennifer Grey etablierte sich unterdessen als Filmstar. Zu ihren bekanntesten Werken zählen «Red Dawn», «Ferris macht blau» und «Dirty Dancing». Letzteres machte sie 1987 zum absoluten Star. An den Erfolg konnte sie allerdings nicht mehr anknüpfen – wegen einer Operation. Auf Anraten ihrer Mutter hin hatte sie sich noch in den 80er-Jahren ihre markante Nase operieren und somit ihr Wiedererkennungsmerkmal entfernen lassen. In ihren 2022 veröffentlichten Memoiren «Out of the Corner» bezeichnete Grey den Eingriff als grossen Fehler. Über Nacht hätte sie ihre Identität und Karriere verloren.



