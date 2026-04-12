DE
FR
Abonnieren

«Mein Herz ist schwer»
Königin Mary von Dänemark trauert um ihren Vater

Die dänische Königin Mary muss für immer Abschied nehmen von ihrem Vater, John Dalgleish Donaldson. In einem ersten Statement sagt sie, dass ihr Herz schwer sei und ihre Gedanken grau.
Publiziert: vor 49 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
Kommentieren
1/5
Dänemark ist in Trauer: Der Vater von Königin Mary ist tot.
Foto: imago images/Maximilian Koch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Königin Marys Vater, John Donaldson, starb am Sonntag mit 84 in Hobart
  • Der Professor für Mathematik litt in den letzten Jahren an einem gesundheitlichen Rückgang
  • Private Gedenkfeier geplant, Mary besuchte ihn zuletzt Ende März
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
spoton.png
Sophie_Ofer_Redaktorin People Desk_Blick _ Ringier AG_3.jpg
SpotOn und Sophie Ofer

Professor John Dalgleish Donaldson (†84), der Vater von Königin Mary (54), ist am Sonntag in Hobart (Tasmanien, Australien) verstorben.

Mehr zu Königin Mary und König Frederik X.
Frederik X. und Königin Mary kehren nach Australien zurück
Erinnerungen flammen auf
König Frederik X. und Königin Mary verlieben sich neu
Frederik von Dänemark ist der entspannteste Ferien-König
Schuhe aus – Sommermodus an!
Frederik von Dänemark ist der entspannteste Ferien-König
König Frederik lässt die Fans dahinschmelzen
«Ist echt heiss»
Dänemark-König lässt die Fans dahinschmelzen
König Frederik und Königin Mary lassen Liebeskrise hinter sich
Nach Fremdgehgerüchten
Frederik und Mary lassen Liebeskrise hinter sich

Das hat das dänische Königshaus am Sonntagmorgen bekannt gegeben. In der Mitteilung gedenkt die Ehefrau von König Frederik X. (57) ihres verstorbenen Vaters mit rührenden Worten.

«Mein geliebter Vater ist verstorben»

«Mein Herz ist schwer und meine Gedanken sind grau. Mein geliebter Vater ist verstorben», wird die dänische Königin darin zitiert. «Aber ich weiss, dass wenn sich die Trauer gelegt hat, die Erinnerungen meinen Tag erhellen werden, und was am stärksten bleiben wird, ist Liebe und Dankbarkeit für alles, was er mir gegeben und gelehrt hat.» Erst vor kurzem war Mary mit ihrem Mann Frederik in ihrer Heimat Australien für einen Staatsbesuch. 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.

Wie der Palast mitteilte, war die Gesundheit von John Donaldson, der Professor für angewandte Mathematik war, «in den letzten Jahren zurückgegangen». Königin Mary habe ihn noch vor wenigen Wochen – Ende März – besucht, «wo sie wertvolle Zeit zusammen teilten». Eine private Gedenkfeier werde die Familie «zu einem späteren Zeitpunkt» abhalten.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen