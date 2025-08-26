Elegante bis steife Kleidung, stramme Haltung und royale Attitüde. So kennt man die gekrönten Häupter von Europa. Am Strand ist aber alles ein bisschen anders. Besonders die dänischen und spanischen Royals lassen sich in den heissen Monaten gerne etwas gehen.

1/18 Eine Königin steht barfuss im Wasser – ein König sieht zu. Foto: Instagram/detdanskekongehus

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Der Ausflug in den nördlichsten Punkt ihres Landes sieht zwar aus wie Ferien – ist er aber nicht. König Frederik (57) und Königin Mary (53) von Dänemark besuchten die Sanddünen Råbjerg Mile, um auf die Wichtigkeit des Naturschutzes hinzuweisen. Doch beim offiziellen Termin zur grössten Wanderdüne des Landes liessen sich von der Schönheit der Natur offenbar nicht nur anstecken, sondern auch verzaubern. Frederik und Mary pfiffen beim Ausflug auf die royale Etikette, zogen die Schuhe aus und hüpften vergnügt durch den feinen, weissen Sand.

Nach dem schönen Tag teilten König Frederik und Königin Mary die Fotos auf ihrem offiziellen Instagram-Account und begeistern damit ihre Anhänger. «So schön, euch so natürlich zu sehen. Ihr seid genau wie wir», lautet ein Kommentar zu den Impressionen. Andere wünschen sich, mit den Royals durch den Sand zu wandern – und viele finden einfach: «Ihr seid das beste Königspaar der Welt.»

Der Sommer macht die meisten Royals locker

Tatsächlich tauen im Sommer viele gekrönte Häupter förmlich auf. Das ist auch bei der spanischen Königsfamilie zu sehen, die auch dieses Jahr wieder nach Mallorca geflogen ist und dort die Sommermonate in ihrer Residenz verbringt. König Felipe (57), Königin Letizia (52) und die Töchter Prinzessin Leonor (19) und Prinzessin Sofia (18) verschanzen sich auf der beliebten Ferieninsel nicht hinter den dicken Mauern ihres Ferienpalasts, sondern mischen sich immer wieder unter die Touristen. Regelmässig werden sie beim Flanieren in der Hauptstadt Palma de Mallorca oder beim Kirchenbesuch gesichtet. Immer sommerlich-leger gekleidet und aussergewöhnlich nahbar.

Ihr prächtiges Ferienhaus ist der Marivent–Palast, der etwas ausserhalb Inselhauptstadt Palma, direkt über dem Meer liegt. Die Familie wohnt jedoch auf einem weiten Anwesen zwischen Pinienhainen. Der Park ist für die Öffentlichkeit zugänglich, die vielen Zimmer, Bäder und natürlich auch der Pool mit Sicht aufs Meer sind der königlichen Familie vorbehalten. Die spanische Königsfamilie macht hier seit Anfang der 1970er–Jahre Ferien.

Förmlicher geht es bei den Briten zu und her

Im Grossbritannien sind nicht nur die Temperaturen kühler, auch von sommerlicher Leichtigkeit ist bei König Charles (76), Königin Camilla (78), Thronfolger Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) und Familie eher wenig zu spüren. Die Royal-Family verbringt jedes Jahr die Ferien auf Schloss Balmoral in Schottland und zeigt sich dort von ihrer förmlichen Seite – von legerem Tenue keine Spur. Fotos vom Sonntag (24. August 2025) zeigen die Briten-Royals, wie die Frauen im schicken Kleid und die Männer in Anzug und Krawatte durch die Gegend chauffiert werden. Zu ihrer Ehrenrettung muss gesagt werden: Sie waren auf dem Weg in die Kirche. Danach haben sie bestimmt die feinen Kleider – und vielleicht sogar ihre Schuhe – wieder ausgezogen.