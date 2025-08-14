So tickt die royale Schweiz-Touristin Lady Amelia Windsor

Sie gilt als It-Girl der britischen Royals – beim Wandern in der Schweiz zeigt sich die 29-Jährige aber äusserst bodenständig. Wir stellen die Nummer 44 der britischen Thronfolge vor.

1/10 Lady Amelia Windsor hat diesen Sommer einige Tage in der Schweiz verbracht. Foto: Instagram / amelwindsor

Darum gehts Lady Amelia Windsor wandert durch die Schweiz und teilt Fotos auf Instagram

Studierte Italienisch und Französisch, interessiert sich für Mode und Nachhaltigkeit

Ist 44. in der britischen Thronfolge und Cousine dritten Grades von Prinz Harry Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Saskia Schär Redaktorin People

Lady Amelia Windsor (29) hat sich ein Beispiel an ihrem Verwandten König Charles III. genommen und einen Abstecher in die Region Klosters/Davos GR gemacht. Fotos von ihrer Wanderung durchs Bündnerland teilte sie mit ihren 100'000 Followern auf Instagram.

Zeit, sich die Nummer 44 der britischen Thronfolge mal etwas genauer anzusehen. Geboren wurde Amelia Sophia Theodora Mary Margaret Windsor, wie die 29-Jährige mit vollem Namen heisst, das jüngste von drei Geschwistern. Ihre Eltern sind George Windsor, Earl of St. Andrews (63), und Sylvana Tomaselli (68). Ihr Grossvater ist Herzog Edward von Kent (92), was sie zur Cousine dritten Grades von Prinz Harry (40) und Prinz William (43) macht.

Als royale Dame wurde Amelia Windsor 2013 – so wie man es aus der Netflix-Serie «Bridgerton» kennt – an einem Debütantinnenball vorgestellt. In ihrem Fall war dies 2013 in Paris am Le Bal, gemeinsam mit unter anderem Kyra Kennedy (30), der Enkelin von Robert F. Kennedy (1925-1968).

Interessiert sich für das Thema Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen

Das It-Girl Lady Amelia Windsor hat gemäss der schottischen «Sun» an der Universität in Edinburgh Italienisch und Französisch studiert, ihre grosse Leidenschaft gilt jedoch der Mode. So zierte sie als Fotomodel Covers, wie dasjenige der japanischen «Vogue» und lief auch für Dolce & Gabbana bereits über den Laufsteg. Zu posieren, reicht ihr aber nicht, sie schreibt zudem Beiträge für verschiedene Modemagazine und Lifestyleplattformen. Ihr Steckenpferd ist dabei das Thema Nachhaltigkeit.

Wie ihr Verwandter König Charles III. begeistert sich Lady Amelia zudem für das Gärtnern. Nicht nur werkelte sie an der diesjährigen Chelsea Flower Show mit, auch hier verfasst sie mittlerweile als Freelancerin Beiträge zum Thema Gärtnern.

Bei all diesen Fakten wundert es nicht, dass sich der Royal ausgerechnet die Schweiz für eine kleine Auszeit ausgesucht hat. Nicht nur kommt sie hier gleich mit ihren beiden Lieblingssprachen Italienisch und Französisch in Kontakt, sondern auch mit der Blumen- und Gartenwelt, die es ihr so angetan hat.