Lady Amalia Windsor, Cousine dritten Grades von Prinz Harry und William, geniesst eine Auszeit in den Schweizer Alpen. Die 29-jährige britische Adlige teilt auf Instagram idyllische Bilder ihrer Reise und schwärmt von der Berglandschaft.

Eine junge Frau mit Bob, Jeans-Shorts und einem bauchfreien Oberteil lächelt in die Kamera, unter ihr ein Wanderweg, hinter ihr grüne, saftige Wiesen und eine Bergkette. So weit, so normal. Viele junge Leute hierzulande haben das Wandern für sich entdeckt. Doch bei der jungen Dame handelt es sich nicht um eine Schweizerin, sondern um eine Britin, viel mehr noch, um eine royale Britin: Lady Amalia Windsor (29), die Cousine dritten Grades von Prinz Harry (40) und Prinz William (43).

Sie gewährt auf Instagram einen Einblick in ihr Leben und somit in ihre kleine Auszeit in der Schweiz, genauer gesagt in Graubünden, die es ihr sichtlich angetan hat. «Für immer verliebt in die Alpen im Sommer», schreibt sie zu ihrer Bildergalerie, hängt dazu noch ein Kuh-, Berg- und Herz-Emoji an.

Die beigefügten Fotos sind Idylle pur: eine friedlich grasende Kuhherde neben einem Wasserfall, eine bunte Wildblumenwiese vor hügliger Landschaft oder eine Jugendliche, die auf einer Schaukel über ein Gewässer hinwegfliegt. Selbst hat es sich Lady Amalia Windsor nicht nehmen lassen, einige Runden im kühlen Nass zu drehen.

Mode ist ihre grosse Leidenschaft

Lady Amalia Windsor, die den 44. Platz in der Thronfolge belegt, arbeitet als Model, zierte bereits diverse Cover, wie beispielsweise jenes der japanischen «Vogue» und lief für Dolce & Gabbana über den Laufsteg. Auch als Autorin ist sie tätig, bleibt dabei ihrer Leidenschaft für Mode jedoch treu, schreibt daher sowohl für Lifestyle-Magazine als auch für Modeplattformen.