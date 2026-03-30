König Frederik lässt die Fans dahinschmelzen

Bei einem Termin erschien König Frederik X. von Dänemark in einem roten Samtanzug. Die Bilder des Anlasses postete der Palast nun auf Instagram. Doch den Fans geht es dabei weniger um die Ehrung der Akademie in Charlottenburg, sondern darum, wie gut der König aussieht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Frederik X. von Dänemark besuchte die Akademiefeier in Charlottenburg

Sein dunkelroter Samtanzug löste Begeisterung in sozialen Medien aus

47 Ferientage in den ersten zehn Monaten 2025 sorgten für Kritik War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

König Frederik X. von Dänemark (57) nahm kürzlich an der Gründungsfeier der königlichen Akademie der schönen Künste in Charlottenburg teil.

Ein Teil der traditionellen Feier ist die Verleihung der Medaillen der Akademie an bildende Künstler und Architekten, die im Laufe des Jahres «bedeutende künstlerische Leistungen erbracht haben», heisst es in dem Post des dänischen Palastes auf Instagram.

König Frederik zeigt Mut

König Frederik erschien in einem dunkelroten Samtanzug mit kariertem Hemd und dunkelblauer Krawatte. Die Bilder zeigen den Monarchen, wie er den Reden gebannt lauscht und Hände schüttelt.

Doch statt die Empfänger und Empfängerinnen der Medaillen zu feiern, geht es in den Kommentaren zum Post vor allem um eins: Den Auftritt des Königs, insbesondere seinen Anzug und sein Aussehen. «Er ist so cool, unser König», schreibt etwa ein User unter den Beitrag. «Das ist echt heiss», findet eine Person und ergänzt, dass König Frederik der Anzug «unglaublich gut» stehen würde.

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Viele Weitere können diesem Kommentar nur zustimmen und geraten regelrecht ins Schwärmen. «Frederik sieht in diesem Anzug einfach umwerfend aus», schreibt ein Fan. Ein anderer lobt den Mut des Königs, dass dieser «keine Angst vor Farbe» habe. Normalerweise sieht man bei den Royals eher Anzugfarben wie marineblau, ab und zu schwarz und vielleicht mal braun oder anthrazit. Dass sich ein Monarch aber nicht nur mit einem dunkelroten Anzug aus dem Haus wagt, sondern auch in noch einem aus Samt, ist tatsächlich eine kleine Sensation. Ausgezahlt hat sich der Mut den Fan-Reaktionen nach auf jeden Fall.

Trotz Kritik extrem beliebt

Über dieses positive Feedback dürfte sich König Frederik durchaus freuen, stand er doch in letzter Zeit öfters in der Kritik. «Ferienkönig» wurde er plötzlich genannt, denn alleine in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres liess der Dänen-König ganze 47 Tage die Seele baumeln. Trotzdem erfreut sich Frederik grosser Beliebtheit beim Volk. Er zeigt sich nahbar, verletzlich, bodenständig. Da verzeiht man ihm dann auch gerne seine vielen Ferien. Vor allem, wenn er bei seinen Auftritten dann noch eine so gute Figur macht wie an der Akademie.