Vor 25 Jahren begann ihre gemeinsame Geschichte am anderen Ende der Welt. Zurück in Australien blühen ihre Gefühle wie in den ersten Stunden auf – ein Besuch voller Erinnerungen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dänemarks Kronprinz Frederik (57) und Mary (54) besuchen Australien

Emotionaler Höhepunkt in Hobart, Marys Heimat auf Tasmanien

Seit ihrer Hochzeit 2004 Eltern von vier Kindern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sarina Bosshard, GlücksPost

Es war jener schicksalhafte September 2000, in dem das Liebesmärchen seinen Anfang nahm: Mitten im Olympia-Trubel von Sydney verlor ein dänischer Kronprinz in einem Pub sein Herz an Mary Donaldson. Ein gutes Vierteljahrhundert später schliesst sich der Kreis: Frederik (57) und Mary (54) kehren zurück nach Australien – zum allerersten Mal als Königspaar.

Auch wenn ein Besuch in Sydney nicht auf dem offiziellen Programm steht, spürt man, dass diese Reise für die beiden eine absolute Herzensangelegenheit ist. Nicht nur, weil Königin Mary in Down Under geboren und aufgewachsen ist, sondern vor allem wegen der unvergesslichen Erinnerungen, die sie teilen. So liess der Monarch bei einem Galadinner in Canberra seinen Gefühlen freien Lauf und schwärmte: «Australien hat für mich einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, seit ich diese Bar betreten und mich in einem Gespräch verloren habe, das kein Ende nahm.» Liebevoll richtet er sich direkt an seine Frau: «Mary, du hattest den Mut, dein geliebtes Zuhause zu verlassen und mit mir ein neues Leben zu beginnen, so weit weg wie nur möglich. Dafür werde ich dir immer dankbar sein.»

Ganz verliebt

Der Mut hat sich ausgezahlt. Ihre Liebe trotzte der anfänglichen Distanz, 2004 folgte die Traumhochzeit. Inzwischen sind sie stolze Eltern von vier Kindern. Zwar durchlebten sie auch Tiefen, wie etwa die Fremdgehvorwürfe gegen Frederik, doch von diesen merkt man dem Paar in Australien nichts an. Weit weg von Dänemark wirken sie so verliebt wie am ersten Tag. Und so sieht man sie immer wieder strahlend während ihres Staatsbesuchs.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Schon zu Beginn kommt es zu einem magischen Moment. Ihre Reise führt das Königspaar zum Wahrzeichen des Landes, dem Felsen Uluru. Die Bilder, die dort entstanden, sprechen für sich: Im legeren Safari-Look stehen Frederik und Mary dicht beieinander vor der beeindruckenden Naturkulisse und geniessen ihre Zweisamkeit. Danach folgen Besuche in Canberra und Melbourne. Dabei besichtigen sie etwa den Hafen, zeigen vollen Einsatz beim Australian-Football-Training und laden zu einem Abendessen im Botanischen Garten.

Endlich daheim

Der emotionalste Höhepunkt wartet jedoch in Hobart, der Hauptstadt Tasmaniens. Auf dieser Insel liegen Marys Wurzeln. Teile ihrer Familie leben noch immer da. Es ist ein Heimkommen für sie. Und auch Frederik bezeichnet Australien inzwischen als seine Heimat. Egal, ob sie die Familie oder einen neuen Bundesstaat besuchen: «Wir sind jedes Mal gleichermassen begeistert und fühlen uns wie zu Hause.» Ob das Paar nach den offiziellen Pflichten noch ein paar Tage privat in Australien verweilt? Ihr Terminkalender würde eine kleine Auszeit im Kreise der Familie jedenfalls zulassen.